ESTADO DE SAÚDE Regina Duarte aparece em cadeira de rodas em evento em São Paulo Atriz explicou que precisou usar a cadeira após sentir intensas dores no pé

Aos 78 anos, Regina Duarte apareceu usando uma cadeira de rodas durante um passeio nesta semana. Em uma foto publicada em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 3, a atriz explicou o motivo e tranquilizou fãs: segundo a veterana de novelas, ela sentiu dores no pé devido a uma bolha no dedo, e precisou de auxílio para se deslocar.

Regina visitava o SP-Arte Rotas, realizado em São Paulo, e acabou precisando da ajuda para sair do evento devido ao machucado no pé esquerdo. Na imagem, ela aparece junto a uma oficial do Corpo de Bombeiros.

Recentemente, a atriz atualmente afastada das novelas participou do podcast PodCatia, de Catia Fonseca, e teceu críticas ao remake de Vale Tudo.

"Foi uma traição aos atores [da versão original] fazer remake. Se foi uma coisa que não deu muito certo, ok, querer refazer e aprimorar. Mas uma coisa bem feita, bem recebida, 100% de audiência, Ah, gente!", disparou.

