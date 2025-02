Regina Duarte anuncia carreira como artista plástica e vende pinturas por até R$ 25 mil

A- A+

Afastada dos trabalhos na TV e nos palcos desde 2018, quando integrou o elenco da novela "Tempo de amar" e encenou a peça "O leão no inverno", a atriz Regina Duarte — que ensaiou uma carreira política no governo Bolsonaro, em 2020 — decidiu pintar e bordar em outras searas artísticas.

A paulista de 78 anos criou, nesta semana, um site para divulgar a venda de quadros e desenhos realizados por ela, que atualmente pode ser vista na reprise do folhetim "História de amor" (1995), no "Vale a pena ver de novo", na TV Globo. Algumas obras custam até R$ 25 mil.

Há dois anos, Regina Duarte transformou em parte de seu ganha-pão o que até então era um hobby, como ela já detalhou. Em 2023, numa galeria de São Paulo, a atriz inaugurou a exposição "A natureza e eu.

Novas descobertas", que mostravam vários quadros feitos pela atriz com o uso de flores, folhas e cascas de árvores.

À época, Gabriela Duarte, filha de Regina, demonstrou apoio para a mãe. "Tá tão bonito. E ela está tão feliz", escreveu, em publicação no Instagram.

Além de pinturas, a marca de Regina Duarte — batizada de Regina Das Artes — vende acessórios, como eco-bags (com valor de R$ 350) e cartões-postais (com preço de R$ 30), todos com estampas de desenhos feitos por ela.

"Ela (Regina Duarte) celebra seu atual ciclo nas Artes com folhas, frutos, sementes, raízes e casca do caule das árvores.

Com técnicas de colagem, estes materiais ganham uma nova vida, um novo sentido, e é assim que Regina se redescobre na identidade com a preservação da Natureza Botânica", descreve um texto presente no site da atriz.

Os itens mais caros do site são alguns quadros, como o intitulado como "Sedução", que apresenta a figura de uma mulher com um vestido, com destaque para o sombreado entre suas pernas; e o batizado de "Em que canal", que mostra uma mulher, com a seguinte frase sobreposta na imagem:

"Quem disse o quê a quem com que intenção em que canal". Cada uma das pinturas é vendida por R$ 25 mil.

