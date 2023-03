Regina Duarte se desculpa por endossar discurso xenófobo nas redes

A- A+

A atriz Regina Duarte pediu desculpas nas redes sociais nesta quinta-feira, 2, por ter compartilhado o discurso do vereador Sandro Fantinel, que causou revolta na internet pelo teor xenofóbico e preconceituoso, além de relativizar crimes trabalhistas.

Em sua fala, o político defendeu os produtores no caso dos trabalhadores nordestinos forçados a trabalhar em condições análogas a escravidão nas vinícolas gaúchas e os incentivou a parar de contratar "aquela gente lá de cima". Em seu post, Regina admitiu que foi um erro ter endossado as declarações de Fantinel.

"A partir das interpretações que fui recebendo a respeito do meu post com a fala do Vereador Sandro Fantinel tenho buscado mais informações sobre o caso das Vinículas Gaúchas e volto agora para um pedido de desculpas por ter abordado um assunto de que não tinha embasamento suficiente", escreveu a atriz no Instagram.

"Quem me conhece e me segue aqui sabe que não seria nunca do meu feitio apoiar Xenofobia , Preconceito e Injustiça Social", continuou Regina, acrescentando que é "filha de uma gaúcha e um cearense que criou sete filhos vindo de 'pau de arara' do nordeste".

A atriz conta que, ao se deparar com as declarações do político, acreditou em um primeiro momento ser as de "um agricultor defendendo seu trabalho de contribuir para diminuir o desemprego no país".

"Tem certeza de que deseja seguir Regina Duarte?"

Ativa como militante bolsonarista nas redes, a ex-secretária de cultura do governo Bolsonaro já recebeu diversos alertas do Instagram pelo excesso de desinformação publicada em seu perfil. Por causa disso, o perfil de Regina passou a ser marcado pelo aplicativo como fonte disseminadora de fake news.

O aplicativo agora exibe um alerta para os usuários que tentam segui-la. "Tem certeza de que deseja seguir Regina Duarte?", indaga ao usuário. A mensagem avisa então que a "conta publicou repetidamente informações falsas por verificadores de fatos independentes".

Veja também

Literatura Sessão de autógrafos e bate-papo com autora de livro sobre Van Gogh, na exposição do Rio Mar