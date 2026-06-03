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Decisão Regina Duarte tem multa de processo por uso de imagem de Leila Diniz reduzida pela Justiça A defesa de Janaina Diniz, filha de Leila, informou que pretende recorrer

A 5ª Turma Recursal Civel do TJRJ decidiu pela redução do valor da multa aplicada à atriz Regina Duarte em um processo relacionado ao uso de uma imagem histórica de Leila Diniz (1945–1972).



A decisão se refere ao descumprimento de uma ordem judicial que determinava a exclusão de uma publicação nas redes sociais e a divulgação da sentença no perfil da artista.

Segundo a coluna de Ancelmo Gois, a multa aplicada a Regina Duarte, inicialmente fixada em R$ 120 mil referente a R$ 1.000 por cada dia de descumprimento, foi reduzida para R$ 24 mil. A defesa de Janaina Diniz, filha de Leila, informou que pretende recorrer da decisão.

Entenda

O litígio começou após Regina compartilhar uma reprodução de uma fotografia histórica registrada em 1968, na qual Leila aparece ao lado das atrizes Tônia Carrero, Eva Wilma, Eva Todor, Odete Lara e Norma Bengell.



A imagem ficou marcada como símbolo de protesto das artistas contra a censura durante o regime militar no Brasil.



A ação movida por Janaina Diniz denunciou que a postagem alterava o contexto histórico da fotografia ao associá-la a um vídeo narrado por Jair Bolsonaro e isso poderia sugerir, de forma equivocada, que as atrizes apoiavam o regime militar, sentido oposto ao original protesto retratado na imagem.

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