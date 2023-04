A- A+

PATRIMÔNIO VIVO DE PERNAMBUCO Fundarpe realiza birô de atendimentos sobre Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco Dez mestres, mestras ou grupos culturais serão selecionados em edital, que está com inscrições abertas até o próximo dia 20 de abril

Nos próximos dias 17, 18 e 19 de abril, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) vai promover um birô de atendimentos (presenciais) na sede do espaço - localizado na Rua da Aurora - para esclarecer dúvidas dos proponentes inscritos no edital que vai selecionar mestres, mestras ou grupos culturais como novos Patrimônios Vivos de Pernambuco.





O encontro para atendimento pode ser feito das 10h às 12h e das 14h às 16h, por ordem de chegada.



Orientações acerca de documentos e processo de inscrição para 18ª edição do Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco - que segue aberto até o próximo dia 20, exclusivamente na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco - poderão ser sanadas no birô, mediado pela equipe de Gerência-Geral de Preservação do Patrimônio Cultural da Fundarpe.

Dúvidas sobre o edital e o processo de inscrição também podem ser tiradas por meio do e-mail '[email protected]' ou pelos telefones 81 3184-3061 // 3060.

Formação

Além dos birôs de atendimento, a Fundarpe está realizando oficinas de formação por cidades pernambucanas, voltadas para o RPV-PE e o Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural, que também segue com inscrições abertas.



Nesta quinta-feira (13), a Fundação segue para Floresta, Sertão do Estado, no Espaço Cultural João Boiadeiro e na sexta-feira (13), no Recife, no Pátio de São Pedro. Informações sobre as oficinas podem ser tiradas através doe-mail '[email protected]'.

Serviço

Birô de atendimento do Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco

Dias 17, 18 e 19 de abril, das 10h às 12h e das 14h às 16h, na Fundarpe



Atendimento presencial por ordem de chegada



Rua da Aurora, 463/469, Boa Vista





