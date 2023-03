A- A+

CULTURA PERNAMBUCANA Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco: inscrições abertas para 18ª edição Podem concorrer mestres, mestras e grupos culturais; inscrição deve ser feita exclusivamente na plataforma Mapa Cultural

Mestres, mestras e grupos culturais podem realizar a inscrição para o 18º Concurso de Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco (RPV-PE), abertas até o próximo dia 20 de abril e com formulário disponível na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco - no mesmo endereço, é possível também consultar o edital e seus anexos.

Promovido pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e pela Fundaçao do Patrimônio Hiatórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o concurso vai reconhecer des mestres, mestras ou grupos culturais que vão receber, a partir de então, bolsas de auxílio financeiro no valor de R$ 1,6mil (pessoa física) e R$ 3,2mil (pessoa jurídica).





Podem concorrer pessoas residentes ou domiciliadas em Pernambuco, e com atuação cultural há pelo menos duas décadas na preservação dos modos de fazer, técnicas e saberes da cultura tradicional ou popular pernambucana, por meio de atividades, ações e projetos voltados à transmissão dos conhecimentos às novas gerações.

Inscrições exclusivamente via Mapa Cultural

Interessados (e aptos) em participar do concurso deve efetuar o cadastro na plataforma Mapa Cultural - local em que as inscrições devem ser realizadas, exclusivamente.

Cada agente cultural cadastrado pode inscrever até três candidaturas. As orientações de preenchimento dos formulários (Pessoa física, Grupo sem Personalidade Jurídica constituída e Grupo com Personalidade Jurídica constituída) estão nas abas específicas do Mapa Cultural.

Outras edições

Desde a primeira edição do Concurso de Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco (RPV-PE), em 2005, foram registrados 85 Patrimônios Vivo - sendo 31 grupos culturais e 54 mestres e mestras de todas as regiões do Estado.

Serviço

18º Concurso do Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco

Inscrições abertas até 20 de abril



Informações: 81 3184-3061//3060 e no e-mail [email protected]

