Oscar Regra que exige que jurados assistam aos filmes do Oscar vira piada; confira repercussão

Na escola, nem todos os alunos leem os livros indicados pela professora para fazer o dever de casa — ainda mais hoje, em tempos de inteligência artificial.

E o mesmo acontecer com os eleitores do Oscar, que nem sempre se dão ao trabalho de assistir a todos os filmes que julgam. Mas agora a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas quer mudar isso.

A Academia anunciou nesta semana uma regra que os cinéfilos poderiam imaginar que já estivesse em vigor desde sempre: a partir de agora, os eleitores do Oscar serão obrigados a assistir a todos os filmes indicados em cada categoria em que votarem.

E todos viram os olhos ao ler essa notícia.

"Como em 'Casablanca", estou chocado, chocado ao descobrir que há membros da Academia que não assistem a todos os filmes", diz Bruce Vilanch, comediante que escreveu roteiros para 25 edições do Oscar, acrescentando que a nova regra era "meio hilária".

Skyler Higley, um roteirista que fez parte da equipe de Conan O'Brien, apresentador do Oscar neste ano, chamou a nova exigência de "antiamericana".

“Neste país, nós votamos com base em vibrações, preferências e preconceitos”, brinca. “Então, exigir que esses caras saibam do que estão falando quando votam simplesmente não é o nosso modo de ser.”

Doug Benson, comediante de stand-up e apresentador do podcast “Doug Loves Movies”, disse que a regra era “louca” porque a maioria dos votantes vive ocupada demais produzindo filmes para assisti-los.

“Isso é péssimo para os membros da Academia. Mas há uma vantagem para os espectadores. Talvez os favoritos aos prêmios comecem a ter uma duração mais razoável de 88 minutos. Se implementassem a regra este ano, ‘O brutalista’ não teria ganhado nada.”

Laurie Kilmartin, comediante que escreveu roteiros para os Oscars mais recentes, destaca que assistiu a todos os filmes apenas para poder escrever piadas sobre eles.

“Não acredito que eles não se deram ao trabalho de assistir aos filmes para votar”, lamenta.

A mudança exigirá comprometimento na votação de melhor filme, já que a categoria conta com 10 indicados, em comparação com cinco no passado.

Nas redes sociais, a medida foi recebida com um misto de alívio e descrença. "Levaram quase um século para fazer essa regra?", comentou Peter Howell, crítico de cinema do Toronto Star.

Em tópicos de discussão no Reddit, alguns usuários observaram como era injusto que membros da academia pudessem votar (ou ignorar) em filmes que não tinham visto. Alguns se perguntaram quais filmes poderiam ter sido roubados no passado.

E em alguns círculos acadêmicos, o assunto reacendeu as críticas de que o sistema é falho há muito tempo. Racquel Gates, professora associada de estudos de cinema e mídia na Universidade de Columbia, disse não estar otimista com as mudanças.

"É um reconhecimento muito necessário do fato de que os prêmios não foram baseados nos méritos dos filmes ou nas atuações", disse ela, acrescentando que muitos prêmios foram dados com base na força das campanhas montadas pelos estúdios, na popularidade dos filmes ou na proximidade dos eleitores com os cineastas.

Mas como o novo sistema vai funcionar? Roteiristas de cerimônias anteriores tiveram algumas ideias.

Para Vilanch, seria divertido ver a Academia penalizando eleitores que não tenham sido honestos sobre seus votos no Oscar.

"O sistema de honra sempre funcionou muito bem em Hollywood", observou secamente. Kilmartin sugeriu que os eleitores deveriam escrever um breve resumo de cada filme antes de poderem votar.

A Academia planeja acompanhar o que os membros assistiram em sua sala de exibição digital e exigir que os membros preencham um formulário informando os filmes vistos em outros lugares, incluindo cinemas ou festivais. Se algum filme de uma determinada categoria não tiver sido assistido, o membro não poderá votar nessa categoria.

A nova regra surge em um momento em que a academia cresceu nos últimos anos. Atualmente, a premiação conta com cerca de 10.000 membros votantes, contra cerca de 6.700 em 2017.

Não é a única premiação que tenta garantir que os eleitores realmente vejam as obras que estão avaliando.

Há vários anos, o Tony implementou regras que exigem que os eleitores assistam a todas as produções da Broadway indicadas e marquem sua presença em um portal online.

