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streaming "Rei da Pipoca": quem é o pai de Marcos, assassinado por Elize Matsunaga Sucesso no streaming, filme "Elize: Sombras de uma mulher" relembra assassinato do empresário em 2012

O caso de Elize Matsunaga voltou aos holofotes após o lançamento de "Elize: Sombras de uma mulher". Ela chocou o Brasil em 2012, quando matou e esquartejou o marido, Marcos Matsunaga. Disponível na Netflix, o filme mostra a relação de Marcos e Elize com a família dele.

Marcos era filho de Mitsuo Matsunaga e Misaki Kitano, casal que detém a guarda de Helena Matsunaga, de 16 anos, filha de Marcos e Elize. Hoje com 82 anos, Mitsuo foi genro de Yoshiro Kitano, fundador da antiga Kitano, empresa transformada em Yoki em 1990.

Mitsuo construiu seu patrimônio ao assumir os negócios da família da esposa, passando a ser conhecido como o "rei da pipoca" nos anos em que comandou a Yoki, que seguiu como um grupo familiar até sua venda para a norte-americana General Mills, em 2012, ano do assassinato de Marcos. A transação é, inclusive, citada no filme da Netflix.

Japonês naturalizado brasileiro, Mitsuo possui patrimônio avaliado em R$ 2 bilhões. Em 2025, ele ocupou a 189ª posição da lista dos mais ricos do Brasil.

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