"Rei da Pipoca": quem é o pai de Marcos, assassinado por Elize Matsunaga
Sucesso no streaming, filme "Elize: Sombras de uma mulher" relembra assassinato do empresário em 2012
O caso de Elize Matsunaga voltou aos holofotes após o lançamento de "Elize: Sombras de uma mulher". Ela chocou o Brasil em 2012, quando matou e esquartejou o marido, Marcos Matsunaga. Disponível na Netflix, o filme mostra a relação de Marcos e Elize com a família dele.
Marcos era filho de Mitsuo Matsunaga e Misaki Kitano, casal que detém a guarda de Helena Matsunaga, de 16 anos, filha de Marcos e Elize. Hoje com 82 anos, Mitsuo foi genro de Yoshiro Kitano, fundador da antiga Kitano, empresa transformada em Yoki em 1990.
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Mitsuo construiu seu patrimônio ao assumir os negócios da família da esposa, passando a ser conhecido como o "rei da pipoca" nos anos em que comandou a Yoki, que seguiu como um grupo familiar até sua venda para a norte-americana General Mills, em 2012, ano do assassinato de Marcos. A transação é, inclusive, citada no filme da Netflix.
Japonês naturalizado brasileiro, Mitsuo possui patrimônio avaliado em R$ 2 bilhões. Em 2025, ele ocupou a 189ª posição da lista dos mais ricos do Brasil.