LUIZ GONZAGA Rei do Baião será "apresentado" aos pequenos em musical no Dona Lindu Espetáculo "Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para Crianças" conta a história do artista pernambucano no palco do Teatro Luiz Mendonça

Dos (áureos) tempos da rede e da balieira pro "mode menino caçar nambu" lá pelas bandas da "Feira de Caruaru" - composição de Onildo Almeida conhecida na voz do Rei do Baião, que a gravou ainda na década de 1950 - a Música Popular Brasileira guardava ingenuidades harmonizadas por toada, xote, xaxado e aboio, alguns dos gêneros tomados por Luiz Gonzaga (1912-1989).



Exportados por ele Brasil afora, personificaram a identidade cultural nordestina que segue, até os dias atuais, resistente em meio a gerações que desconhecem a relevância do que é ter 'Seu Luiz' como alimentador maior da música e da poesia de uma Região.





Gonzagão para os pequenos

E é para reforçar a importância de levar às novas gerações nomes importantes da cultura brasileira que o projeto "Grandes Músicos para Pequenos" chega ao Recife para apresentar o Rei do Baião no musical "Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para Crianças", com espetáculos amanhã, sábado e domingo no Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu), em Boa Viagem.



No palco, passagens da infância do cantor e compositor de Exu, passando pela descoberta por ele, do amor, de sua paixão por Nazinha - filha de um coronel que não permitia o namoro dos dois - contada em uma espécie de fábula de amor inocente levada pelo embalo de músicas conhecidas de Gonzaga como "Asa Branca", "Que Nem Jiló", O Xote das Meninas" e "Olha Pro Céu".

Aproximando gerações

Dirigida pelo pernambucano Diego Morais e com Guilherme Borges à frente da direção musical, o espetáculo - apresentado pela Bradesco Seguros, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal - faz parte do rol de outras criações do projeto, que mescla biografia e canções de artistas com o intuito de aproximar os pequenos de um universo cultural que, embora pretérito, pode/deve seguir fincado no presente.



"Pimentinha - Elis Regina para Crianças", "O Menino das Marchinhas - Braguinha para Criança", "Tropicalinha - Caetano e Gil para Crianças" e "Bituca - Milton Nascimento para Crianças" são exemplos de outros espetáculos, indicados e premiados, idealizados pelo "Grandes Músicos para Pequenos".



“A ideia é trazer o legado de uma cultura quase esquecida para as novas gerações, com um conteúdo atraente para as famílias”, descreve Pedro Henrique Lopes, que assina os textos das peças do projeto. Assertiva corroborada por Diego, que reforça: "Buscamos exatamente isso: um espetáculo que, ao mesmo tempo, aproxime gerações, valorize a cultura brasileira e desperte a curiosidade. Muitas crianças pedem aos pais para escutarem as canções de Luiz Gonzaga depois de assistir ao musical".





Serviço

"Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para Crianças"

Quando: sexta (20h), sábado (11h,15h e 18h30) e domingo (11h e 15h)

Onde: Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n)

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3355-9821

