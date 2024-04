A- A+

INSTRUMENTAL Rei do Baião será homenageado em concerto da Orquestra Sinfônica do Recife Apresentação, gratuita, acontece nesta quarta-feira (10) no Teatro de Santa Isabel

Vai ser em clima de "forrobodó erudito" o concerto da Orquestra Sinfônica do Recife, que faz apresentação nesta quarta-feira (10), às 20h, celebrando o Rei do Baião, Luiz Gonzaga.



Com acesso gratuito, distribuídos a partir das 10h de amanhã neste link, e a partir das 19h na bilheteria do teatro, o público vai contemplar, além do concerto - que terá a regência do músico Eugene Lamy Alves, voioloncelista e música da orquestra - as participações especiais de Nena Queiroga e Bella Schneider.







"Abertura Festiva", de Shostakovich abre a noite, que segue com peças de Edgard Grieg e Ibsen. "Príncipe Igor", de Borodin e um Medley assinado por Melquíades Claudino, o "Kidbone", homenageia Luiz Gonzaga com as canções "Asa Branca", "Xodó" e "Olha pro Céu".

O concerto da Orquestra Sinfônica do Recife é promovido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife.

Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife em homenagem a Luiz Gonzaga

Participações de Nena Queiroga e Bella Schneider

Quando: Quarta-feira (10), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Acesso gratuito via link

Informações:

