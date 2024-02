A- A+

Famosos Rei do rolê aleatório, Ronaldinho Gaúcho faz participação em 'No limite' da Turquia; veja vídeos Ex-atleta fez participação em reality de sobrevivência

Conhecido como o rei dos rolês aleatórios, Ronaldinho Gaúcho marcou presença em um episódio da versão turca do reality show "No limite".

Campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002, o ídolo participou de uma prova envolvendo futebol no programa. Ele foi ovacionado pelos participantes do reality sobre os gritos de "Ronaldinho".





Em conversa com os participantes, o ex-jogador afirmou que acompanhava o programa e que esperava que sua participação fosse em uma prova mais leve do que as normalmente passam os concorrentes.





Vestido com uma camiseta do Boston Celtics, equipe da NBA, Ronaldinho disputou uma partida de futevôlei e outra de futebol de areia, na qual chegou a fazer um gol de bicicleta.





A participação do brasileiro se deu no último episódio da temporada All Star do reality.

