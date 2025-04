"O Rei dos Reis": longa religioso chega ao circuito brasileiro após recorde de bilheteria nos EUA

A- A+

Em cartaz no circuito nacional desde quinta-feira (17), o longa "O Rei dos Reis" chega ao Brasil após bater US$ 20 milhões de bilheteria no primeiro fim de semana de exibição, o que fez dele a animação de tema religioso de melhor estreia do cinema, à frente de "O Príncipe do Egito", que abriu com US$ 14 milhões no primeiro fim de semana, em 1998.

Dirigido e roteirizado pelo sul-coreano Seong-ho Jang, o longa é baseado no conto "A vida de Nosso Senhor", escrito por Charles Dickens ("Oliver Twist" e "Um conto de Natal") para seus filhos entre os anos 1846 e 1849, e publicado postumamente em 1934.

A trama mostra Dickens tentando se conectar com seu filho de cinco anos, Walter, ao contar a história de Jesus Cristo ao menino. À medida que o pai relata os acontecimentos, Walter mergulha em uma jornada imaginativa e transformadora, caminhando lado a lado de Jesus, desde o seu começo humilde até a formação de seu grupo de discípulos fiéis e seus milagres. A animação é produzida pelo Angel Studios, conhecido por produtos religiosos de sucesso, como a série "The chosen: Os escolhidos" e o filme "Som da liberdade" (2023). O longa original reúne também um time de grandes atores na dublagem, como Kenneth Branagh (Charles Dickens), Uma Thurman (Catherine, mulher do escritor), Pierce Brosnan (Pôncio Pilatos), Mark Hamill (Rei Herodes) e Forest Whitaker (Pedro).

