Relação aberta: cinco casais que vivem um relacionamento aberto

Depois de Neymar supostamente trair Bruna Biancardi e o colunista Erlan Bastos dizer que o casal tinha um "acordo de traição", muita gente se perguntou se o jogador a influenciadora tinham uma relação aberta. Isso não se sabe - apesar de Bruna ter mandado uma mensagem a Bastos cobrando-o de provas de tal acordo e ameaçando de processo -, mas esse tipo de relação não é incomum entre muitos famosos. Listamos abaixo casais que já falaram sobre seus relacionamentos não monogrâmicos.

Fernanda Nobre e José Roberto Jardim

A atriz, casada com o diretor desde 2014, já falou sobre o assunto algumas vezes, nas redes sociais. “Não é que a gente esteja na procura, 'vamos sair com todo mundo'. Não é isso. É como se estivéssemos na monogamia, mas sem hipocrisia", escreveu.

Mariana Lima e Enrique Diaz

O casal de atores, juntos há 26 anos, tem um casamento aberto, conforme Mariana contou ao GLOBO, em 2021.

"Ah, já deu muita merda. A gente já fez direito, já fez merda... Em 24 anos, claro que já tiveram outras pessoas, e a gente administrou isso bem em algumas fases. Em outras, muito mal. Precisou de muita terapia, choro, perdão de joelhos, "desculpas por ter exposto". Outras vezes, isso fazia parte do acordo. Uma época a gente fez uma terapia de família incrível. Lembro de a analista dizer: "Vocês têm que renovar o acordo, não podem manter o contrato de quando tinham 30 anos. Aos 40, que contrato é esse? Pode ter outra pessoa agora? Então, renovem!"", disse ela. "Se não, fica na vigência de um contrato de quando se estava na festinha, ficando com todo mundo. As coisas mudam, porque tem filho ou alguém está mais sensível, porque não quero vê-lo com ninguém, nem ele... Isso tem que ser conversado."

Will Smith e Jada Pinkett Smith

O casal de Hollywood, juntos há 20 anos, já falou abertamente sobre não acreditar na monogamia, inclusive Jada manteve uma relação com o rapper August Alsina por alguns anos.

Em entrevista à revista "GQ", Will falou que, influenciado pela família de Jada, ele resolveu aderir à relação aberta. "Não sugiro esse caminho para ninguém. Mas as experiências de liberdade que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são a mais alta definição de amor”.

Aline Wirley e Igor Rickli

Juntos desde 2010, quando se conheceram durante o musical "Hair", a vice-campeã do BBB 23 e o ator já falaram sobre a relação bissexual e não-monogrâmica que vivem.

"Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida", disse Igor.

Pink e Carey Hart

Juntos há oito anos, a cantora e o piloto de motocross decidiram, há cerca de quatro, abrir a relação, depois de muitas idas e vindas. Segundo a imprensa internacional, até o momento tem dado certo.

"O casamento é horrível, maravilhoso, conforto e raiva. É chato, assustador e um roedor de unhas total. É amar outra criatura falível enquanto tenta amar a si mesmo. É uma vida inteira voltando para a mesa."

