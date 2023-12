Relação de Cher com filho tem acusação de sequestro e pedido de tutela; entenda

A- A+

A relação de Cher com o filho Elijah Blue Allman, de 47 anos, não vive certamente os melhores momentos. Na última quarta-feira, a cantora, conhecida por hits como “Believe” e “Strong enough”, foi a Justiça com um pedido para administrar as finanças do caçula, justificando uma possível incapacidade dele em gerir os próprios bens em razão da dependência química, segundo a revista americana People. Meses atrás, a diva pop foi acusada de ter mandado sequestrá-lo.

Cher, de 77 anos, afirma nos documentos protocolados no Tribunal Superior de Los Angeles, Estados Unidos, que Blue é "consideravelmente incapaz de gerenciar seus recursos financeiros". A cantora argumenta que o filho passa por “graves problemas de saúde mental e abuso de substâncias".

Elijah Blue, que é integrante de uma banda americana de rock, nasceu de uma relação de Cher com Gregg Allman, com quem foi casada por duas décadas, de 1975 a 1992. O cantor, um dos fundadores do grupo de rock The Allman Brothers Band, também tinha problemas com o excesso de bebidas alcoólicas e drogas.

Nos documentos judiciais, a estrela veterana diz ainda que o “abuso de substâncias” do filho vêm marcando a relação dele com a também cantora Marieangela King, atualmente ex-esposa dele, classificando essa união como “tumultuada”.



Meses atrás, Marieangela publicou uma imagem no Instagram com os dizeres, marcados por uma tinta vermelha semelhante a um batom: “She wants to kill me” (Ela que me matar, em tradução para o português). Alguns seguidores apontaram que a frase era direcionada à própria Cher, com palavras interpretadas não literalmente, claro. Fato é que a postagem aconteceu em meio a revelação de acusações contra a diva pop, que teria orquestrado o sequestro do próprio filho no fim do ano passado.

Este caso tornou-se público após documentos judiciais, que corriam também pela corte de Los Angeles, serem divulgados pela imprensa. Na ocasião, Marieangela King acusava Cher de ter pago quatro homens para retirar Blue de um quarto de hotel em Nova York, quando ele comemorava o aniversário de casamento dos dois. O objetivo do suposto sequestro era, segundo ela, enviar o filho para uma clínica de reabilitação.

Pouco tempo depois da divulgação dos documentos, Cher se pronunciou. Ela negou que estivesse envolvida em qualquer ação violenta contra Blue: "Esse rumor não é verdadeiro", disse também à revista People. A artista adicionou ainda que enfrentava uma batalha em razão da dependência química de Elijah Blue.

“Eu não estou enfrentando nenhum problema que milhões de pessoas nos Estados Unidos não enfrentem”, disse à época. “[Tento] ajudar meus filhos. Você faz qualquer coisa por seus filhos. Sempre que puder ajudá-los, você simplesmente faz, porque é isso que ser mãe é.”

Nas próprias redes sociais, entretanto, nas publicações em que fala sobre a mãe, Blue direcionou-lhe palavras carinhosas, mesmo depois da suposta tentativa de sequestro relatada pela ex-esposa. “Se um homem foi o incontestado queridinho de sua mãe, ele mantém ao longo da vida o sentimento triunfante, a confiança no sucesso, que não raramente traz consigo o sucesso real”, escreveu em 6 de abril deste ano.

No próprio Facebook, o músico também já falou sobre o abuso de drogas e de bebidas alcoólicas:

“Para aqueles que estão deprimidos, viciados, aprisionados e torturados dentro de suas mentes, perdidos em seus pensamentos, saibam que não estão sozinhos. Estejam satisfeitos com quem vocês são e compreendam o quão preciosos cada um de vocês realmente é. Ninguém mais pode ser quem você é; você cria sua própria história e vive infinitamente através das memórias dos outros. Todos vocês são gênios, são artistas de sua própria dor e emoção. O sofrimento e o sacrifício são passos em direção ao progresso. Aconselho que usem minha página para se conectar e encontrar outros com pensamentos semelhantes, e estejam presentes para si mesmos o tempo todo. Você só pode amar verdadeiramente alguém se amar a si mesmo, então vamos começar por aí. Amo todos vocês e agradeço todo o apoio. Juntos, converteremos toda a energia negativa que enfrentamos em algo mais bonito, algo do qual podemos aprender e crescer. Criação e Evolução. Cuidem-se”, publicou.

Veja também

TELEVISÃO Em "Elas por Elas", Valentina Herszage fala de trajetória ascendente na TV