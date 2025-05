A- A+

CONSUMIDOR Após relato de desrespeito ao Padre Fábio de Melo, cafeteria demite gerente em Joinville; entenda Religioso contestou cobrança divergente do preço anunciado no fim de semana

Durante passagem por Joinville, em Santa Catarina, no último fim de semana, o Padre Fábio de Melo se envolveu em uma confusão em uma cafeteria localizada em um shopping da cidade. O religioso relatou a forma como o gerente da loja agiu ao questionar a diferença entre o valor anunciado de um produto e o preço cobrado no caixa.



Após a repercussão, o estabelecimento afirmou que o funcionário citado não faz mais parte da equipe. Na manhã desta quarta-feira, o padre voltou a relembrar o caso nos stories do seu perfil no Instagram.

Câmera mostra Padre Fábio de Melo na loja - Foto: reprodução

Em vídeo publicado nas redes sociais, Fábio de Melo contou que entrou em uma loja da rede Havanna e pegou dois potes de doce de leite sem açúcar, cujos preços estavam claramente indicados na prateleira. No entanto, ao chegar ao caixa, foi surpreendido com um valor significativamente maior. Ao apontar o erro na cobrança, ouviu da funcionária que o preço estava diferente no sistema.

Segundo o padre, o gerente foi “deselegante” ao afirmar que o preço correto era o do sistema e que, se ele quisesse levar o produto, teria que pagar aquele valor.



Fábio de Melo ressaltou que não estava ali para criar confusão, mas que o valor indicado na prateleira deveria ser respeitado, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. “Não é o gerente do estabelecimento que decide se vai ser cobrado ou não”, afirmou.

Ele ainda criticou a postura do gerente, dizendo que, mesmo diante de um erro da loja, o profissional poderia ter conduzido a situação de outra maneira. “Se você é gerente e está em uma situação embaraçosa, há uma forma de dizer isso com educação”, comentou.



O padre destacou que tentou lidar com o episódio de forma pacífica, mas decidiu compartilhar o relato para alertar sobre o respeito que todo consumidor merece.

Em nota oficial, a cafeteria Havanna se desculpou publicamente pelo ocorrido, afirmou que o comportamento relatado não condiz com os valores da marca e confirmou que o funcionário envolvido não faz mais parte do quadro da unidade. “Recebemos com atenção e preocupação o relato do cliente e lamentamos profundamente que a experiência tenha ficado aquém do que prezamos”, diz o comunicado.



