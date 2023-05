Relembre a carreira e momentos marcantes de Rita Lee, a maior roqueira do Brasil

A- A+

A rainha do rock nacional Rita Lee morreu na noite da última segunda-feira (8), em casa, aos 75 anos. A artista encabeçou a linha de frente na revolução do ritmo no país ao incorporá-lo ao tropicalismo, se tornou referência na luta feminista e se consagrou como uma das maiores artistas de sua geração, tanto à frente da banda Os Mutantes, quanto em carreira solo.

Rita nasceu em 31 de dezembro de 1947, em São Paulo, filha do dentista descendente do imigrante estadunidense Charles Jones e da pianista italiana Romilda Padula. A referência materna a incentivou a aprender o instrumento e cantar com suas irmãs.

Sua carreira na música começou cedo - aos 16 anos, integrando o trio de vocalistas amadoras Teenage Singers, que fazia shows em escolas. Até que foram descobertas pelo produtor Tony Campello, que as convidou para atuarem como backing vocals.

Os Mutantes

Rita passa a compor a banda de rock Six Sided Rockers em 1964 - grupo dois anos depois, após mudanças de formação, viria a se tornar Os Mutantes, contando também com Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, uma das bandas de rock mais populares da música brasileira, parte do movimento Tropicália.

A criatividade e a irreverência da artista inspiraram os momentos de maior relevância do grupo, até sua saída em 1972, coincidindo com o fim de seu relacionamento com o colega Arnaldo Baptista. Antes mesmo de deixar o grupo, já engatou sua carreira solo com o álbum “Build Up”, de 1970.

Logo depois de deixar os Mutantes, formou dupla com Lúcia Turnbull, acompanhadas pela banda Tutti Frutti, com quem gravou cinco álbuns e lançou o sucesso “Agora só falta você”.

Carreira solo

Rita Lee passou a se dedicar de vez à carreira solo em 1979, com projeto em parceria do marido Roberto de Carvalho. Entre seus maiores sucessos no rock, estão os álbuns “Rita Lee”, “Mania de Você”, “Chega Mais” e “Doce Vampiro”, enquanto “Lança Perfume” e “Baile Comigo” são referência de sua exploração no pop.

Já um nome consolidado nos anos 1980, Rita Lee marcou presença no primeiro Rock in Rio, subindo ao palco ao lado do marido, com quem havia lançado o disco “Rita e Roberto”. Em 1991, deu início a um período separada de Roberto de Carvalho, retornando à parceria apenas em 1995, quando abriu os shows dos Rolling Stones no Brasil.

Em 2001, seu disco “3001” ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa, e a artista recebeu mais cinco indicações ao prêmio. Em 2022, recebeu o prêmio Excelência Musical por sua carreira.



Em 2012, anunciou sua aposentadoria dos palcos, durante performance no Festival de Verão de Sergipe, devido a sua fragilidade e condição de saúde - da música, no entanto, nunca se aposentou, como dito pela mesma em publicação nas redes sociais à época. No mesmo show, foi acusada de desacato à autoridade e levada à delegacia.

Ainda em 2012, fez seu último show, no Distrito Federal - sem considerar sua apresentação no aniversário de São Paulo no ano seguinte. Em abril do mesmo ano, lançou “Reza”, seu último álbum com músicas inéditas.

Em 2021, lançou seu último single “Changes”, em parceria com o marido. Ao todo, somando Mutantes e solos, Rita Lee lançou 40 álbuns.

Além da música

Em 2016, a cantora lançou sua autobiografia, onde revelou que foi abusada sexualmente aos seis anos de idade, por um homem que foi consertar a máquina de costura da sua mãe, contou detalhes de sua expulsão dos Mutantes e de sua batalha contra o alcoolismo.

Além do livro documental, Lee também assina diversos romances e livros infantis. Na televisão, fez participações especiais em novelas como “Top Model”, “Malu Mulher”, “Vamp” e “Celebridade”.

Saúde

Parte da vida de Rita Lee foi marcada por problemas com álcool e drogas. Em 1996, sob efeito de medicamentos, chegou a cair da varanda de seu sítio. Em entrevista posterior ao Fantástico, disse que só conseguiu largar os vícios em 2006.

Em maio de 2021, Rita foi diagnosticada com câncer de pulmão, e passou por diversos tratamentos ao longo dos últimos anos. Em abril de 2022, seu filho Beto Lee disse que ela estava curada do câncer.



Veja também

RITA LEE Filho caçula de Rita Lee faz texto emocionado após morte da cantora: "Virou uma estrela no céu"