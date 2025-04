Relembre a entrevista de Lady Gaga no "Fantástico" em 2012

A- A+

Uma das entrevistas que Lady Gaga concedeu para o Fantástico, em 2012, foi marcada por exigências e excentricidades da equipe da cantora.

Na época, ela conversou com o repórter Álvaro Pereira Júnior em Porto Rico, no Caribe, uma das últimas paradas antes da passagem da turnê "Born This Way Ball" no Brasil, com shows em São Paulo, Rio e Porto Alegre.

Durante a entrevista, o repórter teve de interromper uma pergunta sobre a diferença entre o cenário da turnê da época e da anterior, quando uma de suas assessoras diz que não tinha a ver com a entrevista.

Depois, Gaga pede para que a câmera se afaste mais dela, enquanto olha constantemente para o monitor a seu lado, que pediu para plugar no equipamento brasileiro.

O único assunto do qual a cantora se mostrou empolgada em falar foi de seus "little monsters", como são conhecidos os seus fãs:

"Eu acho que, como artista, sou fruto da imaginação dos meus fãs. Existia alguma coisa que eles queriam numa estrela pop, e foi por isso que as portas se abriram na minha vida. Sinceramente, eu me sinto abençoada. Meus 'monstrinhos' estão entre as pessoas mais legais do mundo".

A cantora voltaria ao Brasil cinco anos depois, para uma apresentação no Rock in Rio 2017, mas precisou cancelar por conta de uma crise de fibromialgia, condição que provoca fortes dores nos músculos.

Para a artista americana, aliás, o megashow em Copacabana é uma oportunidade de redenção diante dos fãs brasileiros por causa do cancelamento de sete anos atrás.

