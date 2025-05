A- A+

CELEBRIDADES Relembre as parcerias de Lady Gaga ao longo da carreira, de Tony Bennett a Bradley Cooper Diva do pop ganhou Grammy e até o Oscar por performances ao lado de seus colaboradores

Lady Gaga — que faz show na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, no próximo sábado (3) — tem uma carreira marcada por colaborações com diversos artistas. A diva transitou em diversos gêneros, do jazz ao rock, com lendas da música como Tony Bennett e Elton John.

As parcerias já lhe renderam prêmios, como o Grammy de melhor performance pop em duo/grupo que faturou com Ariana Grande pela faixa "Rain on me", do disco "Chromatica", de 2020. Com Bennett, ela levou o melhor álbum pop vocal em duo/grupo em 2015, com o disco "Cheek to cheek", repetindo o feito em 2021, mais uma vez com o parceiro, quando ambos levaram mais um Grammy pelo disco "Love for sale". A parceria com Bradley Cooper no filme "Nasce uma estrela" rendeu ao filme o Oscar de melhor canção original com "Shallow".





A seguir, relembre algumas das parcerias mais marcantes da carreira de Lady Gaga.

Beyoncé

Gaga e Beyoncé já colaboraram mutuamente, participando uma do disco da outra. Queen Be está presente na faixa "Telephone", do álbum "The Fame Monster", de 2009. Dizem que Gaga escreveu a música para Britney Spears, que chegou a gravar uma demo, mas a versão final ficou com Beyoncé.

Já no álbum de Beyoncé, "I am… Sasha Fierce", de 2008, foi Lady Gaga quem emprestou sua voz na música "Video Phone (Remix)". Veja a seguir:

Ariana Grande

"Rain on me" é um dance-pop do disco "Chromatica", de 2020. Ariana Grande não só participa da faixa como assina a autoria ao lado de Gaga, Rami Yacoub e Nija Charles. Venceu o prêmio de melhor performance pop em duo/grupo, sendo o primeiro Grammy de Ariana Grande nessa categoria.

Blackpink

O grupo sul-coreano também colaborou no álbum "Chromatica". Em "Sour candy", há uma fusão entre o pop ocidental e o K-pop. Postado no canal da cantora, o vídeo da música no YouTube tem mais de 126 milhões de reproduções.

Elton John

“Sine from above” fala sobre a cura de traumas por meio da música. Outro feat de peso no álbum "Chromatica", com Elton John e Gaga juntos na faixa de eletrônica de 4 minutos.

Metallica

Lady Gaga sempre flertou com o rock. Na cerimônia do Grammy de 2017, ela confirmou a queda pelo gênero ao cantar junto com o Metallica a música "Moth into flame", lançada por eles um ano antes. A performance foi bastante elogiada à época.

Tony Bennett

Uma das parcerias mais lembradas da diva pop foi a que ela firmou com Tony Bennett. Juntos, eles fizeram dois elogiados discos: "Cheek to cheek", de 2014, e "Love for sale", de 2021. O primeiro trazia vários clássicos do jazz, incluindo a faixa-título. O segundo foi uma espécie de tributo a Cole Porter, autor de todas as canções do álbum, como "It's de-lovely" e "Night and day". O encontro entre os dois artistas rendeu muitos elogios à Gaga — foi uma oportunidade para o público vê-la cantando fora de sua zona de conforto do pop.

Bradley Cooper

Também fez bastante barulho o encontro entre Lady Gaga e Bradley Cooper, que estrelaram juntos o filme "Nasce uma estrela", em 2018. O longa ganhou o Oscar de melhor canção original, com "Shallow", mas também trazia outras canções com os dois, como "Always remember us this way" e "I’ll never love again".

Veja também