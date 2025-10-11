S�b, 11 de Outubro

LUTO

Relembre lista de filmes e prêmios da atriz Diane Keaton

Atriz consagrada por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa e O Poderoso Chefão morreu neste sábado, aos 79 anos

Relembre lista de filmes e prêmios da atriz Diane KeatonRelembre lista de filmes e prêmios da atriz Diane Keaton - Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Diane Keaton morreu neste sábado, 11. A atriz ficou marcada por uma trajetória com diversas comédias românticas e longa parceria com Woody Allen, além de ter vencido prêmios como o Oscar ou o Globo de Ouro. Relembre abaixo alguns de seus principais filmes.

Entre os destaques, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1978. O roteiro foi considerado o melhor da história em uma eleição feita pelo WGA, o sindicato dos roteiristas de Hollywood, em 2015.

Um humorista divorciado e uma jovem cantora. Este é o casal que marcou a trama, Anne Hall, no título original. Na vida real, Keaton e Woody Allen, com quem contracena diretamente, já haviam sido um casal. Segundo ela, porém, o filme não era sobre si.

A clássica trilogia O Poderoso Chefão também a traz como Kay, a companheira de Michael Corleone (Al Pacino). Em Reds (1981),interpretou Louise, a mulher do jornalista estadunidense John Reed, do jornal The Masses, no começo do século passado.

No estrelado As Filhas de Marvin (1996), com Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, dá vida a uma mulher que precisa cuidar do pai, um idoso que sofreu um derrame. Ao mesmo tempo, ela tem que reatar a relação com sua irmã após descobrir que tem leucemia e precisa de um transplante de medula óssea.

Em Alguém Tem que Ceder (2003), longa que aborda a chegada da maturidade, Diane é a mãe de uma das namoradas do personagem de Jack Nicholson, um executivo mulherengo. Dramaturga bem-sucedida na Broadway, é conformada com sua vida amorosa.

Entre seus últimos trabalhos no cinema estão os filmes Casamento em Família (2023), Do Jeito que Elas Querem: O Próximo Capítulo (2023), Arthur's Whisky (2024) e a comédia Acampamento com as Amigas(2024).

Os principais filmes de Diane Keaton

Os prêmios e as indicações de Diane Keaton
Diane Keaton recebeu inúmeros prêmios e indicações ao longo de sua carreira. Entre as principais, destacam-se o Oscar, maior premiação do cinema norte-americano, o Globo de Ouro, que teve prestígio em Hollywood ao longo das décadas, e o SAG Awards, prêmio do sindicato dos atores de Hollywood.

Antes do cinema, ela também foi indicada ao Tony Awards por sua participação em Play It Again, Sam, em 1969.

Oscar: Indicações de Diane Keaton

Globo de Ouro: Indicações de Diane Keaton

SAG Awards: Indicações de Diane Keaton

