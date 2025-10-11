Relembre lista de filmes e prêmios da atriz Diane Keaton
Atriz consagrada por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa e O Poderoso Chefão morreu neste sábado, aos 79 anos
Diane Keaton morreu neste sábado, 11. A atriz ficou marcada por uma trajetória com diversas comédias românticas e longa parceria com Woody Allen, além de ter vencido prêmios como o Oscar ou o Globo de Ouro. Relembre abaixo alguns de seus principais filmes.
Entre os destaques, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1978. O roteiro foi considerado o melhor da história em uma eleição feita pelo WGA, o sindicato dos roteiristas de Hollywood, em 2015.
Um humorista divorciado e uma jovem cantora. Este é o casal que marcou a trama, Anne Hall, no título original. Na vida real, Keaton e Woody Allen, com quem contracena diretamente, já haviam sido um casal. Segundo ela, porém, o filme não era sobre si.
A clássica trilogia O Poderoso Chefão também a traz como Kay, a companheira de Michael Corleone (Al Pacino). Em Reds (1981),interpretou Louise, a mulher do jornalista estadunidense John Reed, do jornal The Masses, no começo do século passado.
No estrelado As Filhas de Marvin (1996), com Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, dá vida a uma mulher que precisa cuidar do pai, um idoso que sofreu um derrame. Ao mesmo tempo, ela tem que reatar a relação com sua irmã após descobrir que tem leucemia e precisa de um transplante de medula óssea.
Em Alguém Tem que Ceder (2003), longa que aborda a chegada da maturidade, Diane é a mãe de uma das namoradas do personagem de Jack Nicholson, um executivo mulherengo. Dramaturga bem-sucedida na Broadway, é conformada com sua vida amorosa.
Entre seus últimos trabalhos no cinema estão os filmes Casamento em Família (2023), Do Jeito que Elas Querem: O Próximo Capítulo (2023), Arthur's Whisky (2024) e a comédia Acampamento com as Amigas(2024).
Os principais filmes de Diane Keaton
- As Mil Faces do Amor (1970)
- O Poderoso Chefão (1972)
- Sonhos de um Sedutor (1972)
- O Dorminhoco (1973)
- O Poderoso Chefão 2 (1974)
- A Última Noite de Boris Grushenko (1975)
- Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977)
- À Procura de Mr. Goodbar (1977)
- Interiores (1978)
- Manhattan (1979)
- A Chama que não Se Apaga (1982)
- Mrs. Soffel - Um Amor Proibido (1984)
- Presente de Grego (1987)
- O Poderoso Chefão 3 (1990)
- O Pai da Noiva (1991)
- Um Misterioso Assassinato em Manhattan (1993)
- O Pai da Noiva 2 (1995)
- As Filhas de Marvin (1996)
- Alguém Tem Que Ceder (2003)
- Tudo em Família (2005)
- Minha Mãe Quer Que Eu Case (2007)
- O Casamento do Ano (2013)
- Do Jeito que Elas Querem (2018)
- As Rainhas da Torcida (2019)
- Casamento em Família (2023)
- Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo (2023)
- Arthur's Whisky (2024)
- Acampamento Com As Amigas (2024)
Os prêmios e as indicações de Diane Keaton
Diane Keaton recebeu inúmeros prêmios e indicações ao longo de sua carreira. Entre as principais, destacam-se o Oscar, maior premiação do cinema norte-americano, o Globo de Ouro, que teve prestígio em Hollywood ao longo das décadas, e o SAG Awards, prêmio do sindicato dos atores de Hollywood.
Antes do cinema, ela também foi indicada ao Tony Awards por sua participação em Play It Again, Sam, em 1969.
Oscar: Indicações de Diane Keaton
- 1978: Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (vencedora)
- 1983: Reds
- 1997: As Filhas de Marvin
- 2004: Alguém Tem Que Ceder
Globo de Ouro: Indicações de Diane Keaton
- 1978: Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (vencedora)
- 1978: À Procura de Mr. Goodbar
- 1983: Reds
- 1983: A Chama que não Se Apaga
- 1985: Mrs. Soffel - Um Amor Proibido
- 1988: Presente de Grego
- 1994: Um Misterioso Assassinato em Manhattan
- 1995 A Rainha do Ar
- 2004: Alguém Tem Que Ceder (vencedora)
SAG Awards: Indicações de Diane Keaton
- 1995: A Rainha do Ar
- 1997: As Filhas de Marvin
- 2004: Alguém Tem Que Ceder