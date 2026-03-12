TEMPORADA DE PREMIAÇÕES
Relembre os indicados às principais categorias do Oscar
Prêmio será entregue em 15 de março, em Hollywood
Lista dos indicados nas principais categorias para a 98ª edição do Oscar, que será entregue em 15 de março, em Hollywood.
O filme "Pecadores", do diretor Ryan Coogler, lidera com o recorde de 16 indicações, seguido de "Uma Batalha Após a Outra" de Paul Thomas Anderson, com 13.
Melhor filme
- "Bugonia"
- "F1"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Marty Supreme"
- "Uma Batalha Após a Outra"
- "O Agente Secreto"
- "Valor sentimental"
- "Pecadores"
- "Sonhos de Trem"
Melhor direção
- Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra"
- Ryan Coogler, "Pecadores"
- Josh Safdie, "Marty Supreme"
- Joachim Trier, "Valor sentimental"
- Chloé Zhao, "Hamnet"
Melhor ator
- Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
- Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"
- Ethan Hawke, "Blue Moon"
- Michael B. Jordan, "Pecadores"
- Wagner Moura, "O Agente Secreto"
Melhor atriz
- Jessie Buckley, "Hamnet"
- Rose Byrne, "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"
- Kate Hudson, "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois"
- Renate Reinsve, "Valor sentimental"
- Emma Stone, "Bugonia"
Melhor ator coadjuvante
- Benicio Del Toro, "Uma Batalha Após a Outra"
- Jacob Elordi, "Frankenstein"
- Delroy Lindo, "Pecadores"
- Sean Penn, "Uma Batalha Após a Outra"
- Stellan Skarsgård, "Valor sentimental"
Melhor atriz coadjuvante
- Elle Fanning, "Valor Sentimental"
- Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"
- Amy Madigan, "A Hora do Mal"
- Wunmi Mosaku, "Pecadores"
- Teyana Taylor, "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor filme internacional
- "O Agente Secreto" (Brasil)
- "Foi Apenas um Acidente" (França)
- "Valor sentimental" (Noruega)
- "Sirat" (Espanha)
- "A Voz de Hind Rajab" (Tunísia)
Melhor filme de animação
- "Arco"
- "Elio"
- "Guerreiras do K-Pop"
- "A Pequena Amélie"
- "Zootopia 2"
Melhor documentário
- "Alabama: Presos do Sistema"
- "Embaixo da Luz de Neon"
- "Cutting Through Rocks"
- "Mr. Nobody Against Putin"
- "A Vizinha Perfeita"
Filmes com 8 ou mais indicações
- "Pecadores" - 16
- "Uma Batalha Após a Outra" - 13
- "Frankenstein" - 9
- "Marty Supreme" - 9
- "Valor Sentimental" - 9
- "Hamnet" - 8