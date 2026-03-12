A- A+

TEMPORADA DE PREMIAÇÕES Relembre os indicados às principais categorias do Oscar Prêmio será entregue em 15 de março, em Hollywood

Lista dos indicados nas principais categorias para a 98ª edição do Oscar, que será entregue em 15 de março, em Hollywood.

O filme "Pecadores", do diretor Ryan Coogler, lidera com o recorde de 16 indicações, seguido de "Uma Batalha Após a Outra" de Paul Thomas Anderson, com 13.

Melhor filme

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Uma Batalha Após a Outra"

"O Agente Secreto"

"Valor sentimental"

"Pecadores"

"Sonhos de Trem"

Melhor direção

Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra"

Ryan Coogler, "Pecadores"

Josh Safdie, "Marty Supreme"

Joachim Trier, "Valor sentimental"

Chloé Zhao, "Hamnet"

Melhor ator

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Wagner Moura, "O Agente Secreto"

Melhor atriz

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"

Kate Hudson, "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois"

Renate Reinsve, "Valor sentimental"

Emma Stone, "Bugonia"

Melhor ator coadjuvante

Benicio Del Toro, "Uma Batalha Após a Outra"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Delroy Lindo, "Pecadores"

Sean Penn, "Uma Batalha Após a Outra"

Stellan Skarsgård, "Valor sentimental"

Melhor atriz coadjuvante

Elle Fanning, "Valor Sentimental"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"

Amy Madigan, "A Hora do Mal"

Wunmi Mosaku, "Pecadores"

Teyana Taylor, "Uma Batalha Após a Outra"

Melhor filme internacional

"O Agente Secreto" (Brasil)

"Foi Apenas um Acidente" (França)

"Valor sentimental" (Noruega)

"Sirat" (Espanha)

"A Voz de Hind Rajab" (Tunísia)

Melhor filme de animação

"Arco"

"Elio"

"Guerreiras do K-Pop"

"A Pequena Amélie"

"Zootopia 2"

Melhor documentário

"Alabama: Presos do Sistema"

"Embaixo da Luz de Neon"

"Cutting Through Rocks"

"Mr. Nobody Against Putin"

"A Vizinha Perfeita"

Filmes com 8 ou mais indicações

"Pecadores" - 16

"Uma Batalha Após a Outra" - 13

"Frankenstein" - 9

"Marty Supreme" - 9

"Valor Sentimental" - 9

"Hamnet" - 8

