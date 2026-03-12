Qui, 12 de Março

TEMPORADA DE PREMIAÇÕES

Relembre os indicados às principais categorias do Oscar

Prêmio será entregue em 15 de março, em Hollywood

Estatueta do OscarEstatueta do Oscar - Foto: Angela Weiss/ AFP

Lista dos indicados nas principais categorias para a 98ª edição do Oscar, que será entregue em 15 de março, em Hollywood.

O filme "Pecadores", do diretor Ryan Coogler, lidera com o recorde de 16 indicações, seguido de "Uma Batalha Após a Outra" de Paul Thomas Anderson, com 13.

Melhor filme

Melhor direção

Melhor ator

Melhor atriz

Melhor ator coadjuvante

Melhor atriz coadjuvante

Melhor filme internacional

Melhor filme de animação

Melhor documentário

Filmes com 8 ou mais indicações

