Gil do Vigor, Tati Pink e Daniel Rolim: relembre os pernambucanos que já passaram pelo BBB

A- A+

A nova temporada do Big Brother Brasil estreia na próxima segunda-feira (16), logo após a novela "Travessia". Ao longo das outras 22 edições do programa, os pernambucanos puderam torcer para 14 participantes conterrâneos.

O último representante de destaque do Estado na casa mais vigiada do Brasil foi Gilberto, o Gil do Vigor, no BBB 21. Nascido em Paulista, o economista chegou ao 4º lugar no programa, sendo um dos participantes mais queridos da história do reality.

No BBB 22, a edição mais recente, a pernambucana Larissa Tomásia foi escolhida a partir da Casa de Vidro, mas teve passagem rápida na casa.

Veja na lista os brothers e sisters de Pernambuco:

Tarciana Mafra - BBB 2

Na segunda edição do BBB, em 2002, a pernambucana Tarciana Mafra abriu a participação de conterrâneos no programa. Vendedora e moradora do Reicife, a sister de 27 anos na época terminou o programa na quinta colocação.

Moisés da Silva - BBB 2

Morador de Porto de Galinhas, Moisés participou do BBB 2 ao lado da também pernambucana Tarciana Mafra. Ele trabalhava em uma loja de artigos para surfe. Moisés terminou em oitavo lugar.

Tati Pink e Karla Barbosa foram as duas pernambucanas do BBB 5 (Foto: Reprodução)

Karla Barbosa - BBB 5

Após um hiato de dois anos sem pernambucanos, o BBB 5 teve a volta dos conterrâneos com a participação da dançarina Karla Barbosa. Com passagem em várias bandas e até apresentação de programa de televisão, a sister acabou o BBB em sexto lugar.

Tati Pink - BBB 5

A cabeleireira pernambucana Tatiane Franklin do Nascimento Barbosa, a Tati Pink foi a outra conterrânea da quinta edição do reality. Natural de Salgueiro, ela foi a quinta colocada.

Alan Pierre - BBB 7

Em uma das edições mais memoráveis da história do Big Brother Brasil, a sétima, que contou com Diego Alemão, Íris Stefanelli e Fani Pacheco, Pernambuco foi representado pelo estudante Alan Pierre. Ele teve um desempenho fraco e foi o quarto eliminado.

Michelle Costa - BBB 9

Estudante de Direito e modelo, a pernambucana Michelle Costa teve uma passagem meteórica pelo BBB 9. Ela foi a primeira eliminada da edição.

Rodrigo Carvalho - BBB 11

O modelo Rodrigo Carvalho participou da 11ª edição do BBB. Ele foi o terceiro eliminado e chegou a disputar uma vaga para voltar ao programa através da Casa de Vidro, mas não foi escolhido.

Daniel Rolim, participante do BBB 11 (Foto: Reprodução)

Daniel Rolim - BBB 11

Querido do público, Daniel Rolim foi um dos principais destaques do BBB 11. Natural de Arcoverde, no Sertão do Estado, o brother tinha 40 anos na época. Daniel foi o primeiro pernambucano a chegar à final do programa, mas ficou em terceiro lugar, com 26% dos votos - a edição foi vencida por Maria Melilo, que teve 43% da preferência do público.

Rodrigo Lima - BBB 14

Terceiro eliminado, o cozinheiro Rodrigo Lima passou apenas oito dias na 14ª edição do BBB. Conhecido como Portuga, ele morava no país europeu quando participou do programa.

Bella Maia - BBB 14

A bailarina Bella Maia era bastante conhecida e querida no meio artístico local na época do programa. Ela, assim como o conterrâneo da edição, não foi muito longe e terminou o programa sendo a quinta eliminada.

Mariza participou do BBB 15 (Foto: Divulgação)

Mariza Moreira - BBB 15

Participante mais velha da edição, Mariza Moreira tinha 51 anos quando participou do programa. Ela fez história com uma das menores porcentagens em paredão até então: menos de 2%. No paredão em que foi eliminada, a diferença para o futuro campeão Cézar Lima foi de apenas 0,44%. Mariza terminou em quinto lugar.

Tereza Freitas - BBB 19

Psicanalista e técnica de enfermagem, a pernambucana Tereza Freitas entrou na casa com 52 anos. Foi a 7ª eliminada da edição.

Gil do Vigor, um dos mais memoráveis participantes da história do Big Brother Brasil (Foto: Divulgação)

Gilberto Nogueira - BBB 21

"Quanto vale entrar para a história?". A frase do apresentador Tiago Leifert ao anunciar a eliminação de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, ficou marcada na história do Big Brother Brasil. Um dos participantes mais intensos do programa, Gil teve passagem memorável pela casa, terminando o programa em quarto lugar. Dono de bordões marcantes, como "não vim do lixo para perder para basculho" e o icônico grito de "Brasiiiiiil", Gilberto foi o último eliminado antes da final.

Larissa Tomásia - BBB 22

A pernambucana de Limoeiro Larissa Tomásia ganhou uma chance de participar do programa ao ser escolhida em votação da Casa de Vidro. Com um perfil de fofoqueira e aliança com participantes não muito queridos pelo público, acabou sendo rapidamente eliminada e terminou o programa como a sexta a deixar a casa.

Veja também

BBB 23 Cantora Aline Wirley, ex-Rouge, é a primeira camarote anunciada no BBB 23