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CARREIRA Relembre os sucessos de Tim Curry na dublagem, como a animação de ''Star Wars'' e ''Tom e Jerry'' Ator de ''The Rocky Horror Picture Show'' e ''Esqueceram de mim 2'' faleceu aos 80 anos na última terça-feira (25)

Tim Curry faleceu aos 80 anos nesta terça-feira (25) e deixou para trás uma trajetória de grandes sucessos no cinema, como "The Rocky Horror Picture Show", "Esqueceram de mim 2" e "It". O que nem todo mundo sabe é que o ator britânico também construiu uma trajetória de muito sucesso como dublador, emprestando sua voz para muitos clássicos da animação infanto-juvenil.

O ator começou a se destacar na dublagem no final dos anos 1980 ao trabalhar nas séries animadas "Max, o fantástico" (1988-1990) e "Paddington Bear" (1989-1990). Na década seguinte, a frequência dos trabalhos como dublador aumentou, com o ator participando de obras animadas como "Peter Pan e os piratas" (1990-1991), "Tom & Jerry Kids" (1990-1993), "As aventuras de Don Coyote e Sancho Panda" (1990-1993) e "Capitão Planeta" (1990-1996).



Alem disso, Curry também participou de "Os piratas das águas sombrias" (1991-1993), "A turma do Max" (1992-1995), "Batman: A série animada" (1992-1995), "Sonic, o ouriço" (1993-1994), "Aladdin: A série animada" (1994-1995) e "O Máskara" (1995-1997), dentre outros.

Outros hits de Curry no período foram "Família Dinossauros" (1991-1994), em que emprestou a voz a vários personagens ao longo de três temporadas da produção, "Carmen Sandiego" (1994-1998) e "Pinky, Felícia e o Cérebro" (1998-1999).

Já nos anos 2000, o ator participou de séries animadas com "Ei Arnold" (1996-2004), "As aventuras de Jimmy Neutron" (2002-2006), "Ben 10" (2008-2010), "Phineas e Ferb" (2007) e "Star Wars: A guerra dos clones" (2008-2020).

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