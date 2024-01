A- A+

CULTURA Relembre outros ataques à Mona Lisa, alvo de sopa por duas ativistas no museu do Louvre Em 2022, um homem disfarçado com uma peruca e usando uma cadeira de rodas, atirou uma torta no quadro diante de uma sala completamente lotada

O ataque ao quadro da Mona Lisa, no museu do Louvre, neste domingo, impressionou visitantes quando duas ativistas ultrapassaram a área restrita e jogaram sopa em uma das obras de arte mais famosas do mundo. Elas gritavam pedindo "alimentação saudável e agricultura sustentável". Essa não foi a primeira vez em que um ataque aconteceu contra a Gioconda de Leonardo Da Vinci.

Em 2022, um homem disfarçado com uma peruca e usando uma cadeira de rodas, atirou uma torta no quadro diante de uma sala completamente lotada, como de costume. Protegida por uma placa de cristal, La Gioconda (nome original da obra) não sofreu danos. Os seguranças expulsaram imediatamente a pessoa do museu e funcionários iniciaram a limpeza da sala.

Em 2009, uma turista atirou uma xícara em direção ao quadro e danificou o vidro de proteção. Em 1974, enquanto era exposta no Museu Nacional de Tóquio, uma mulher tentou espirrar uma tinta spray vermelha na pintura, sem sucesso. Já em 1956, sofreu dois ataques: um com ácido, que danificou uma das partes inferiores do quadro, e um com uma pedra, que causou um pequeno dano. Além disso, em 1911, o quadro foi roubado por Vincenzo Peruggia, sendo resgatado somente dois anos depois.



Ministra da cultura se manifesta

"A Mona Lisa, como nosso patrimônio, pertence às gerações futuras. Nenhuma causa pode justificar que ele seja tomado como alvo! Comunico todo meu apoio aos funcionários do museu do Louvre", declarou em suas redes a ministra da cultura francesa, Rachida Dati.

O Louvre também informou à agência AFP que a obra não sofreu nenhum dano e que deve dar queixa nesta segunda-feira (29).

Veja também

CELEBRIDADES X bloqueia buscas por "Taylor Swift" após fotos pornográficas falsas feitas com IA viralizarem