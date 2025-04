Embate com Michael Douglas e soco em atriz: Relembre polêmicas da carreira de Val Kilmer

A- A+

O ator Val Kilmer morreu nesta terça-feira (1), aos 65 anos, por complicações de uma pneumonia. Ele havia enfrentado um câncer de garganta diagnosticado em 2014, do qual havia se recuperado.

Astro ficou famoso por filmes icônicos como "Top Gun" (1986), interpretando Tom "Iceman" Kazansky, "The Doors" (1991), no papel de Jim Morrison, e "Batman Eternamente" (1995), como Bruce Wayne.

Apesar de ter momentos de glória na carreira, Kilmer acumula alguns embates ao longo dos anos que esteve em Hollywood.

Um deles aconteceu em 2016, com o ator Michael Douglas, quando foi acusado de estar com câncer. Ele ainda não tinha revelado a doença publicamente e mantinha o tratamento em segredo.

Os dois atuaram juntos em "A sombra e a escuridão" (1996). — Eu amo Michael Douglas, mas ele está desinformado — disse o ator na época.

"A última vez em que falei com ele foi há quase dois anos, quando pedi uma referência de especialista para analisar um nódulo na minha garganta. Acabei usando uma equipe da Universidade da Califórnia e não tenho nenhum tipo de câncer" contou em uma sessão de perguntas e respostas feita em Londres, na Inglaterra, em 2016.

A atriz Caitlin O’Heaney afirmou ao Buzzfeed, em entrevista realizada em 2017, que foi agredida por Val Kilmer durante um teste para o filme The Doors, dirigido por Oliver Stone.

Segundo ela, a cena previa uma discussão verbal, mas o ator a jogou no chão e lhe deu um soco, enquanto Stone apenas ria.

"Quando eu cheguei à sala, Val Kilmer me pegou e me apertou, me jogando no chão"

Para evitar problemas no lançamento do filme, a produção teria oferecido um acordo de confidencialidade de 24.500 dólares, mantendo O’Heaney em silêncio por quase 30 anos.

O advogado de Kilmer e Stone classificou o caso como um "acidente de trabalho".

