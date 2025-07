Religião de Preta Gil incluía fé em Oxum, Nossa Senhora e banho de mar para "receber axé" de Yemanjá

A- A+

Preta Gil estava muito ligada à sua espiritualidade. A cantora, que morreu no domingo (20), aos 50 anos, após um longo tratamento contra um câncer, fazia questão de deixar sempre bem demarcada a sua fé. Era devota de Oxum, Santa Dulce dos Pobres e Nossa Senhora Aparecida, orixá e santas que pertencem, respectivamente, ao candomblé e ao catolicismo. O corpo da artista, filha de Gilberto Gil, será repatriado em breve, e o velório será realizado no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro.

Em sua casa no Rio, Preta fazia orações todas as noites para as três divindades. “Sou plural, sou uma mulher das misturas, da diversidade, e acho que o meu altar e a minha fé não poderiam ser diferentes do que eu sou. Essa é a minha essência”, contou a artista em uma entrevista ao GNT. “Estamos vivos hoje, então vamos agradecer”, enfatizou sobre os agradecimentos em vida.

“Reúno objetos que me reconectam com a minha ancestralidade, com minha família, com meus orixás do candomblé, dos meus santos católicos que sou devota. Sempre tive uma fé muito grande, até porque, quando era criança, eu sou filha de baiano, vivia entre o Rio e Salvador. Eu tinha essa coisa do Senhor do Bonfim, de ir à igreja. Eu amava ir à igreja do Bonfim, botar a minha fitinha. E eu me lembro que minha primeira promessa que fiz a ele foi para beijar um menino da escola”, afirmou ela ao GNT.

Várias passagens na vida de Preta fazem referência à sua religiosidade: a cantora já havia visitado o santuário em homenagem à Padroeira do Brasil, em Aparecida (SP), diversas vezes; ela tinha uma tatuagem com a palavra “Oxum” em sua mão; em março deste ano, a artista decidiu tomar um banho de mar (o primeiro após uma cirurgia de 20 horas e internação de quase dois meses) para “receber o axé” de Yemanjá.

Repatriação do corpo de Preta Gil

Segundo comunicado publicado nas redes sociais de Gilberto Gil e sua mulher, Flora Gil, madrasta de Preta, a família está na cidade cuidando dos trâmites para a repatriação do corpo. Não há, por enquanto, notícias de quando ele deve chegar ao Brasil, nem ser enterrado.

Por que Preta Gil estava nos Estados Unidos?

Preta mudou-se para os Estados Unidos nos últimos meses para tentar um tratamento experimental contra o câncer. Ela passou por consultas no Virginia Cancer Institute, em Washington, e por exames com médicos especialistas do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, outra instituição referência mundial em tratamento e pesquisa de tumores.

Em fevereiro, numa entrevista ao Fantástico, Preta detalhou os planos da viagem. Depois de 55 dias internada, ela conversou com Maju Coutinho. "Então, em abril, parto para Nova York para fazer um tratamento lá com medicamentos novos. Medicamentos que estão em fase final de estudo. Tenho mil privilégios, eu sei que tenho, isso faz toda a diferença. Então eu não reclamo, não tenho como reclamar: 'ah, mas você não sofre?'. Sofro, sofro muito".

