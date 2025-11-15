S�b, 15 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado15/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
história

Relógio de ouro parado na hora do naufrágio do Titanic vai a leilão por mais de R$ 5 milhões

Peça que pertenceu ao magnata Isidor Straus, executivo da Macy's, será oferecida em 22 de novembro junto a carta rara escrita a bordo do navio

Reportar Erro
O relógio de ouro que parou às 2h20, horário aproximado do naufrágio do Titanic, será leiloado em novembro O relógio de ouro que parou às 2h20, horário aproximado do naufrágio do Titanic, será leiloado em novembro  - Foto: Divulgação

Mais de um século depois do naufrágio do Titanic, o interesse por objetos ligados ao transatlântico continua a movimentar o mercado de colecionadores. Entre os artefatos mais esperados de um novo leilão está um relógio de ouro parado às 2h20 da manhã — horário aproximado em que o navio afundou — com estimativa de ultrapassar US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões).

A peça será oferecida em Devizes, Wiltshire, na Inglaterra, no próximo dia 22 de novembro, e se destaca tanto pela conservação quanto por sua ligação direta com a tragédia de 15 de abril de 1912. Ela integra um lote que inclui ainda uma carta escrita a bordo do Titanic, gerando grande expectativa entre entusiastas da história marítima.

 

Leia também

• Relógio Patek Philippe é leiloado por quase R$ 100 milhões

• Assaltante invade estacionamento de empresarial no Recife e rouba relógio de luxo e celular

• Anvisa proíbe relógio medidor de glicose; entenda o caso

Legado da família Straus
O relógio, de 18 quilates e fabricado por Jules Jurgensen, pertencia a Isidor Straus, cofundador da Macy’s e um dos passageiros mais ricos da primeira classe. Recuperado do corpo de Straus após o naufrágio, o objeto foi devolvido ao filho Jesse e permaneceu na família por quatro gerações, até ser colocado à venda por Kenneth Hollister Straus, bisneto do empresário.

A história de Isidor e sua esposa, Ida, ficou marcada na memória coletiva, inclusive retratada no filme. Ida recusou vaga em um bote salva-vidas para não se separar do marido, declarando que permaneceria ao lado dele até o fim. Acredita-se que o relógio tenha sido um presente de Ida a Isidor em 1888, no aniversário de 43 anos do empresário.

Entre os itens do mesmo leilão está uma carta manuscrita por Ida Straus em papel timbrado do Titanic, escrita após a partida de Southampton em 10 de abril de 1912. No documento, ela descreve o luxo da embarcação e menciona o quase choque com o SS New York. A expectativa é de que alcance US$ 200 mil (cerca R$ 1 milhão).

Segundo o leiloeiro Andrew Aldridge, depoimentos coletados ao longo dos anos reforçam que o casal Straus foi visto abraçado no convés pouco antes de o navio afundar. Ele lembrou ainda que Isidor recusou lugar no bote porque havia mulheres e crianças à espera, enquanto a criada de Ida embarcou levando o casaco de pele da patroa.

O mercado de relíquias do Titanic segue aquecido. No ano passado, um relógio de bolso dado ao capitão do Carpathia foi vendido por US$ 2 milhões (R$ 10 milhões). Outras peças icônicas — como o violino do maestro Wallace Hartley e o relógio de John Jacob Astor — também já ultrapassaram a marca de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões), reforçando o apelo global desses artefatos.

Com o leilão marcado, especialistas acreditam que o relógio de Isidor Straus tem potencial para se tornar uma das peças mais valiosas já negociadas entre os objetos ligados ao Titanic, consolidando seu simbolismo histórico.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter