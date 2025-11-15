A- A+

história Relógio de ouro parado na hora do naufrágio do Titanic vai a leilão por mais de R$ 5 milhões Peça que pertenceu ao magnata Isidor Straus, executivo da Macy's, será oferecida em 22 de novembro junto a carta rara escrita a bordo do navio

Mais de um século depois do naufrágio do Titanic, o interesse por objetos ligados ao transatlântico continua a movimentar o mercado de colecionadores. Entre os artefatos mais esperados de um novo leilão está um relógio de ouro parado às 2h20 da manhã — horário aproximado em que o navio afundou — com estimativa de ultrapassar US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões).

A peça será oferecida em Devizes, Wiltshire, na Inglaterra, no próximo dia 22 de novembro, e se destaca tanto pela conservação quanto por sua ligação direta com a tragédia de 15 de abril de 1912. Ela integra um lote que inclui ainda uma carta escrita a bordo do Titanic, gerando grande expectativa entre entusiastas da história marítima.





Legado da família Straus

O relógio, de 18 quilates e fabricado por Jules Jurgensen, pertencia a Isidor Straus, cofundador da Macy’s e um dos passageiros mais ricos da primeira classe. Recuperado do corpo de Straus após o naufrágio, o objeto foi devolvido ao filho Jesse e permaneceu na família por quatro gerações, até ser colocado à venda por Kenneth Hollister Straus, bisneto do empresário.

A história de Isidor e sua esposa, Ida, ficou marcada na memória coletiva, inclusive retratada no filme. Ida recusou vaga em um bote salva-vidas para não se separar do marido, declarando que permaneceria ao lado dele até o fim. Acredita-se que o relógio tenha sido um presente de Ida a Isidor em 1888, no aniversário de 43 anos do empresário.

Entre os itens do mesmo leilão está uma carta manuscrita por Ida Straus em papel timbrado do Titanic, escrita após a partida de Southampton em 10 de abril de 1912. No documento, ela descreve o luxo da embarcação e menciona o quase choque com o SS New York. A expectativa é de que alcance US$ 200 mil (cerca R$ 1 milhão).

Segundo o leiloeiro Andrew Aldridge, depoimentos coletados ao longo dos anos reforçam que o casal Straus foi visto abraçado no convés pouco antes de o navio afundar. Ele lembrou ainda que Isidor recusou lugar no bote porque havia mulheres e crianças à espera, enquanto a criada de Ida embarcou levando o casaco de pele da patroa.

O mercado de relíquias do Titanic segue aquecido. No ano passado, um relógio de bolso dado ao capitão do Carpathia foi vendido por US$ 2 milhões (R$ 10 milhões). Outras peças icônicas — como o violino do maestro Wallace Hartley e o relógio de John Jacob Astor — também já ultrapassaram a marca de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões), reforçando o apelo global desses artefatos.

Com o leilão marcado, especialistas acreditam que o relógio de Isidor Straus tem potencial para se tornar uma das peças mais valiosas já negociadas entre os objetos ligados ao Titanic, consolidando seu simbolismo histórico.

Veja também