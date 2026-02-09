A- A+

A estreia de “Dona Beja” na HBO Max, vai além de um resgate nostálgico de um sucesso da teledramaturgia dos anos 1980.



Ambientada no Brasil do início do Século XIX, a novela assume desde seus primeiros capítulos uma postura de enfrentamento, revisitando uma história conhecida, mas reorganizada a partir de valores contemporâneos e com uma narrativa marcada pela violência de gênero, pela discussão racial e pela recusa a idealizar o romantismo como único destino possível para sua protagonista.



Heroína?

Interpretada por Grazi Massafera, Beja surge menos como heroína tradicional e mais como uma anti-heroína moldada pela brutalidade do mundo ao redor. A personagem atravessa perdas, sequestro, abandono e humilhação pública, até transformar a própria beleza, apontada como maldição pela própria mãe, em instrumento de poder.





