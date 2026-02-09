Remake do sucesso "Dona Beja", no HBO Max, tem início promissor com Grazi Massafera
Folhetim traz uma protagonista menos heroína do que a versão anterior, com Maitê Proença
A estreia de “Dona Beja” na HBO Max, vai além de um resgate nostálgico de um sucesso da teledramaturgia dos anos 1980.
Ambientada no Brasil do início do Século XIX, a novela assume desde seus primeiros capítulos uma postura de enfrentamento, revisitando uma história conhecida, mas reorganizada a partir de valores contemporâneos e com uma narrativa marcada pela violência de gênero, pela discussão racial e pela recusa a idealizar o romantismo como único destino possível para sua protagonista.
Heroína?
Interpretada por Grazi Massafera, Beja surge menos como heroína tradicional e mais como uma anti-heroína moldada pela brutalidade do mundo ao redor. A personagem atravessa perdas, sequestro, abandono e humilhação pública, até transformar a própria beleza, apontada como maldição pela própria mãe, em instrumento de poder.
O texto assume um viés claramente feminista, afastando-se da promessa de redenção amorosa para investir na ideia de liberdade como conquista. Não por acaso, frases de impacto atravessam os capítulos, reforçando que o conto ali não é de fadas, mas de sobrevivência.
Racismo
Outro ponto que distingue "Dona Beja" é a forma como a novela trabalha a questão racial. A presença de personagens negros em posições de prestígio, como artistas, advogados, enfim, pessoas instruídas na sociedade da década de 1820, desloca a lógica comum das narrativas de época, sem apagar o debate sobre racismo.
Pelo contrário: ele é frontal, verbalizado e encenado em situações duras. Assim como o machismo, materializado desde o primeiro capítulo com o linchamento moral de Candinha, vivida por Erika Januza.
A escolha de uma mulher trans como dama de companhia de Beja reforça ainda mais uma vocação da novela para o risco. E isso é muito bom.
O elenco numeroso ajuda a dar corpo a esse universo. David Junior constrói um Antônio dividido entre desejo, culpa e conveniência social, enquanto Bianca Bin imprime ambiguidade à antagonista Angélica, personagem que escapa da vilania fácil e funciona como espelho das contradições femininas da trama.
Grazi parece tropeçar nos minutos iniciais, mas não demora para mostrar que a personagem foi feita para ela.
Ainda é cedo para entender o alcance total dessa nova “Dona Beja”, mas o início é inegavelmente promissor. O folhetim se mostra pronto para incomodar, tensionar expectativas e reposicionar uma história clássica sob outra lente.
Se conseguir sustentar esse equilíbrio entre espetáculo, discurso e dramaturgia ao longo dos capítulos, a produção tem tudo para se firmar não apenas como remake bem-acabado, mas como uma leitura atual e politicamente consciente de um clássico da tevê brasileira.
SERVIÇO
“Dona Beja” - HBO Max - Cinco capítulos semanais.