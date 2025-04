A- A+

Cinema Remake de "Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado" ganha trailer e confirma volta de atores O trailer foi divulgado na Cinemacon nesta segunda (31), e conta com os atores do filme original Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr

O remake do icônico terror slasher "Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado" ganhou o seu primeiro trailer durante a convenção de cinema Cinemacon, nesta segunda (31).

Além do teaser inédito, os fãs que assistiram ao painel ganharam outra surpresa: os atores Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr., únicos sobreviventes do primeiro filme da trilogia, aparecem no trailer do remake "Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado".

O trailer do remake ainda não foi publicado para o público geral, mas o portal Omelete divulgou alguns detalhes sobre o material apresentado sobre "Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado":



"Um casal tem a casa invadida pelo assassino do gancho e usa um ARPÃO dessa vez, e finaliza o homem com o gancho. Vemos que a moça se arrepender de ter deixado uma pessoa para morrer e Freddie Prinze JR aparece dizendo que não é a primeira vez que isso acontece Jennifer Love Hewitt aparece e diz: eu só tenho uma pergunta, o que você fez no verão passado? Fim de trailer!" descreveu o portal geek acerca do trailer do remake.

A produção já tem data de estreia prevista para 18 de julho de 2025.

A trama do filme original de "Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado"

No longa original de "Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado", um grupo de amigos se envolve em um acidente de carro e acabam matando um homem.

Após encobrir o crime por um ano, os protagonistas começam a ser perseguidos por um assassino, chamado de "Hookman" (Homem do gancho), que afirma saber "o que eles fizeram no verão passado".

O elenco original conta com Jennifer Love Hewitt ("9-1-1"), que retorna ao remake como Julie James; Freddie Prinze Jr. ("Ela é Demais"), como Ray Bronson; Sarah Michelle Gellar ("Buffy, a Caça-Vampiros"), com o papel de Helen Shivers; e Ryan Phillipe ("Presa"), como Barry William Cox.

O filme conta com duas continuações, "Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado" (1998) e "Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado” (2006).

A franquia de slasher ainda conta com uma adaptação para o formato de série, com o título homônimo ao filme original e produzida pela Prime Video em 2021. A produção foi cancelada após uma temporada.

