famosas Remoção de osso, nova cor dos olhos e upgrade no bumbum: as cirurgias de Maya Massafera

Maya Massafera passou recentemente por mais uma cirurgia. Apesar de a redesignação sexual ser central na transição de gênero, outros procedimentos estão envolvidos para harmonizar o corpo com a identidade de forma mais integral. É essa fase que a influencer de 45 anos está vivenciando no momento. Ela, que revelou o resultado do método de afirmação de gênero em maio do ano passado, tem compartilhado a continuidade do processo em suas redes sociais.

Algumas semanas atrás, Maya se submeteu a uma cirurgia para remodelar o seu rosto. O objetivo era torná-lo mais delicado e, para isso, uma parte do osso de seu maxilar foi retirada. “Sinto um pouco de cautela. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que vai ajudar a minha autoestima, a minha cabeça. Então estou feliz de faze”, dizia ela antes de realizar o procedimento.

Até o momento, a influencer já passou por mais de 20 cirurgias estéticas. “Sabia que transicionar não seria fácil, mas é a minha verdade e você não imagina o quanto eu estou feliz em ser eu mesma, em poder me sentir eu mesma. Parece que meu corpo está se encaixando com meu ser. No início da minha transição, eu queria me esconder de tudo e de todos; hoje, faço questão de mostrar essa jornada nada fácil. Coloco minha cara para ser julgada de todas as formas”, escreveu Maya ao comentar sobre o processo.

E ela bem diz que quer “ficar bonitona”. “Eu não quero mais ficar magra, não. Eu quero ficar gostosa”, afirmou ela. Em seu perfil no Instagram, a influencer compartilhou que se submeteu a um aumento da prótese de silicone que tem no bumbum, em abril deste ano. Antes, em dezembro, ela já vinha realizando intervenções na região.

Em junho, ela causou polêmica ao anunciar que havia feito uma operação para mudar a cor da íris de seus olhos. Feita na França (no Brasil não é permitido para fins estéticos), a queratopigmentação consistiu na inserção de olhos verdes. Conforme explicado pelo médico, o procedimento começa com a aplicação de um laser indolor de 10 segundos na córnea, após anestesia. A técnica cria uma nova íris artificial sobre a original, para então dar início à etapa de coloração dos olhos.

A influencer também costuma realizar uma série de procedimentos periódicos para melhora da estética da pele. Os internautas que acompanham Maya a apoiam neste processo. “Só quem é trans pra entender esse tanto de cirurgias. Pra ter a feminilização desejada o processo é longo e caro. Maya é uma privilegiada que tem condições financeiras pra realizar todas as cirurgias”, comentou uma.

