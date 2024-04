A- A+

TELEVISÃO Renan Monteiro, ator de "Renascer", confirma romance entre Buba e José Augusto no remake da novela Após a morte do irmão, José Venâncio (Rodrigo Simas), o ex-médico vai se apaixonar pela cunhada

O público que acompanha “Renascer” se emocionou com o aguardado desfecho de José Venâncio (Rodrigo Simas), morto por um tiro no capítulo da última segunda-feira (22). Com a morte do personagem, o remake mantém a trama como na versão original, incluindo um novo romance que irá surgir entre Buba (Gabriela Medeiros), agora viúva, e José Augusto (Renan Monteiro).

Nas cenas que já foram ao ar nesta semana, já é possível perceber a aproximação do filho mais velho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) com sua cunhada. O ator Renan Monteiro conta como a relação entre os dois vai começar: “É um amor muito genuíno e que parte do princípio de um cuidado, porque o Augusto vai cuidar da Buba. Eles passam a conviver durante esse luto. Ele cozinha para ela, começa a querer conhecer a história dela”.

Na trama, o futuro casal terá que lidar com uma mentira inventada por Venâncio. Eliana (Sophie Charlotte), ex-esposa do falecido, irá revelar ao patriarca da família que a gravidez de Buba é falsa. Augusto, no entanto, diz ao pai que Teca (Lívia Silva) é quem está grávida do irmão, fazendo com que ela e Buba se mudem para a fazenda.



“Todo esse pepino cai no colo do Augusto e ele não quer decepcionar o pai de jeito nenhum, porque o filho já morreu e a Eliana está lá brigando pelas terras é aquela terra. Sendo o filho mais velho, super sensível, ele acaba entrando na onda do Venâncio. No meio de toda essa mentira, ele e a Buba vão se apaixonando aos poucos e é muito bonito de ver”, comentou.

Segredo de Buba

Na primeira versão do folhetim de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1993, Buba era uma pessoa intersexo (na época, erradamente referida como “hermafrodita”). No remake, a personagem virou uma mulher transexual, assim como a sua intérprete. O relacionamento com José Augusto vai fazer com que o tema seja aprofundado. É o rapaz, inclusive, que a estimula a procurar os pais, que não a viam há dez anos, interpretados por Malu Galli e Guilherme Fontes.

“A Buba cria uma confiança muito grande no José Augusto. O pai dele não sabe ainda [que a nora é trans] e vai saber quando os dois já estiverem juntos. Vai ser muito interessante esse embate, que a gente ainda não gravou, mas já estamos lendo. Inocêncio carrega essa coisa do Brasil enraizado na transfobia. E vai ser um diálogo muito interessante, porque o Augusto ainda vai ter uma visão humanista desse pai, que é de um tempo que não abre os ouvidos”, conta.

Segundo Renan, o romance também será essencial para o processo de autoconhecimento e transformação que o seu personagem tem vivido desde o início da novela. “Ele vai amar uma pessoa que realmente desperta o seu interesse e não porque o pai está pedindo, vai ser lindíssimo. E acho que a Buba vai ser amada como nunca foi, porque o Venâncio a escondia, não respeitava, não comprava os sonhos dela”, analisa.

Transformação de José Augusto

Formado em medicina, José Augusto sempre viveu em função dos sonhos do pai. Quando retorna à fazenda de cacau da família, após se separar e ter o registro como médico cassado, ela passa a correr atrás de suas próprias vontades.

“Ele é todo fora de si e preso dentro de uma roupa que não lhe cabe. E essa desconstrução vem junto com isso [a relação com Buba] também. A gente vai ver um José Augusto diferente, com uma nova paleta de cores, novas roupas, tentando se descobrir. Isso é muito interessante”, apontou.

Bagagem do teatro

Nascido e criado no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, Renan começou a carreira no teatro, ainda aos 7 anos de idade. Um dos tantos frutos do Grupo Nós do Morro, que atua na comunidade carioca desde 1986, ele participou do filme “Cidade de Deus (2002)” e atuou em novelas como “Caminho das Índias (2009)” e “Novo Mundo” (2017). No entanto, “Renascer” é o seu primeiro grande papel na televisão.

“Na TV Globo eu comecei assim: um pedacinho do bolo, depois um pouquinho de granulado. Vejo a galera jovem querendo fazer sucesso a troco de nada. Eu, quando resolvi estudar para ser ator, sempre percebi uma função social e política na arte. A gente vive no Brasil, que é um país muito desigual, onde há pessoas ganham milhões e uma galera à beira da miséria. Então, fazer sucesso apenas pelo sucesso, a mim não interessa”, defendeu.

A experiência acumulada ao longo de tantos anos de profissão, para o ator, o preparou para encarar o papel em “Renascer”. “A novela do Benedito é um mergulho na obra do Jorge Amado. São personagens muito próximos do humano e um texto com propriedade, diálogo e uma certa inteligência que você tem que ter uma formação de ator para segurar. Se não, você só cospe texto. Então, um pouco do que eu estudei e me dediquei ajudou muito”, afirma.



*O repórter viajou ao Rio de Janeiro a convite da TV Globo

Veja também

CINEMA Fernanda e Pitel ganham programa no Multishow e vão apresentar talk show na cama