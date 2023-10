Renan Sukevicius lança "Quase Verão", seu primeiro livro de ficção, no Recife

A- A+

O jornalista Renan Marinho Sukevicius estreia na ficção com o livro “Quase Verão”, publicado pela Diadorim Editora. Nesta sexta-feira (3), a partir das 19h, ele estará na rua Mamede Simões, no Centro do Recife, para o lançamento informal da obra.

Conhecido pelo trabalho jornalístico em mídia impressa, rádio, podcasts, televisão e internet, Renan traz ao leitor uma série de contos que abordam o amadurecimento. Nos 16 textos reunidos no livro, os personagens relembram experiências que mudaram suas vidas.



As histórias criadas pelo escritor são atravessadas por questões de masculinidade, vulnerabilidades e relações familiares. A foto da capa do livro traz meninos pulando na água, dialogando com um dos contos, em que garotos tomam banho num lago formado em terrenos de extração de areia, no extremo sul de São Paulo, local onde o autor cresceu.

Serviço:

Livro “Quase Verão”, de Renan Marinho Sukevicius

Diadorim Editora

140 páginas

Preço médio: R$ 60



Veja também

STREAMING 'Friends': saiba por onde anda cada um dos atores da série