Música RenanRenan e Os Amanticidas fazem show no Recife pela primeira vez Apresentação de estreia será no Teatro Barreto Júnior, nesta sexta-feira (13), às 20h30

O cantor e compositor recifense RenanRenan se apresenta nesta sexta-feira (13), às 20h30, no Teatro Barreto Júnior, acompanhado pela banda paulistana Os Amanticidas. Essa é a estreia do show no Recife, após circular por São Paulo neste segundo semestre.

Artista queer não-binário, RenanRenan conheceu Os Amanticidas em 2016, quando estudou teatro em São Paulo, chegando a dividirem o palco em um espetáculo. Em junho deste ano, eles estrearam um show em conjunto.

No repertório, a composição reflete emoções e vivências pessoais do cantor em torno de temáticas da não-binariedade, do ser queer e dos múltiplos entendimentos entre masculino e feminino. Os arranjos elaborados pela banda bebem da musicalidade concretista e do rock psicodélico paulistano, com influências de nomes como Tom Zé e Itamar Assumpção.



RenanRenan canta acompanhado por Alex Huszar (contrabaixo), João Rodrigues (bateria e cavaquinho), João Sampaio (guitarra e cavaquinho) e Luca Frazão (violão de 7).

Serviço:

Show de RenanRenan e Os Amanticidas

Nesta sexta-feira (13), às 20h30

No Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, S/N, Pina)

Ingressos a partir de R$ 20, à venda pelo Sympla



