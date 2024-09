A- A+

Música Renanrenan e Os Amanticidas fazem show no Teatro Arraial, sábado (28) O pernambucano Renanrenan se apresenta junto com Os Amanticidas, grupo com inspiração na vanguarda da cena musical de São Paulo

O recifense renanrenan se uniu ao grupo paulistano "Os Amanticidas" para ocupa a pauta do Teatro Arraial, no Recife, no próximo sábado (28), às 20h, com o show "Eu Te Conto Tudo", com ingressos disponíveis pela plataforma Sympla a R$ 50 e R$ 25 (meia) e e na bilheteria do teatro, sujeito à lotação da sala.



Unindo a batucada pernambucana de renanrenan e a música de inspiração na vanguarda paulista de Os Amanticidas, o show celebra o encontro que gerou um álbum homônimo recém lançado.

O repertório da noite é composto por canções do álbum e músicas anteriores da banda e do cantor em seus projetos individuais.



"Eu te Conto Tudo"

Formada também por profissionais de várias linguagens artísticas, o espetáculo reúne música, teatro, poesia e projeções.



A formação da banda conta com renanrenan (voz) e Os Amanticidas João Rodrigues (bateria/percussão), Alex Huszar (baixo), João Sampaio (guitarra/cavaquinho) e Luca Frazão (violão de sete cordas.



Além do Recife, a banda apresenta o show Eu te Conto Tudo na quinta-feira, dia 26, no Crato (CE), e já passou por João Pessoa, no Festival Alumiô.



O álbum "Eu te Conto Tudo" já está disponível em todas as plataformas digitais.

Espetáculo

O projeto renanrenan e Os Amanticidas nasceu nos palcos e foi feito para eles. O show de lançamento do primeiro álbum, portanto, não poderia se resumir a uma mera reprodução ao vivo de suas faixas”, destacam os artistas.



A direção visual, incluindo cenografia e figurinos, é assinada por Antônia Perrone, autora do projeto gráfico do álbum; o engenheiro de som é Nicholas Rabinovitch, que mixou as faixas e participou da captação; a iluminação fica a cargo de Marina Gatti, que desenhou e operou as luzes das primeiras apresentações do projeto, em 2023.

Sobre os artistas: renanrenan é um artista LGBTQIAPN+ queer independente, compositor, ator e cantor que busca proporcionar, por meio da arte, cuidado, pertencimento e leveza. Tem como referências a música popular nacional e internacional, antigas e contemporâneas, como bossa nova, afrobeat, reggae e samba.



Em sua arte, constrói uma musicalidade única, alicerçada na sua performance e interpretação. O cantor lançou em dezembro de 2021 o primeiro EP, Mergulhos, com quatro músicas autorais. Desde então vem realizando apresentações em São Paulo, Recife e Olinda. Seu mais recente lançamento foi o EP O Mar e a Galáxia, com mais quatro faixas, que dá nome ao seu primeiro show autoral, realizado este ano.



A banda paulistana de canção autoral Os Amanticidas nasceu em 2012. Formada por Alex Huszar, João Sampaio, João Rodrigues e Luca Frazão, ela traz no nome – inspirado na canção “Amanticida”, de Itamar Assumpção – e na sonoridade a influência da Vanguarda Paulista; sua outra referência maior é Tom Zé.



O grupo tem dois discos lançados: Os Amanticidas, de 2016, produzido por Paulo Lepetit, com participações especiais de Tom Zé e Arrigo Barnabé, e TETO, de 2020, produzido por Fernando Catatau com participações especiais de Juçara Marçal e Alzira E.



Lançaram três EPs de Carnaval: "No Meio do Aglomerado"; (2018), "Todos os Protocolos ou Quatro Marchinhas em Busca de um Carnaval"; (2021) e "No Meio do Aglomerado III: O Retorno do Rei Momo"; (2023).



SERVIÇO:

Show Eu te Conto Tudo, com renanrenan e Os Amanticidas

Local: Teatro Arraial Ariano Suassuna (Rua da Aurora, 457 - Boa Vista)

Data/hora: sábado, 28 de setembro às 20h

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia) à venda no Sympla: https://encurtador.com.br/pFfgJ

Veja também

Luto Morre, aos 85 anos, o ator Roberto Frota, de "Vai na fé" e "Mulheres apaixonadas"