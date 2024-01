A- A+

novela "Renascer": compare a cena em que José Inocêncio tem corpo despelado na versão original e no remake Após estreia da novela, público usa as redes para colocar, lado a lado, as mesmíssimas sequências de ambas as versões da trama

As comparações são inevitáveis. Desde que estreou o remake de "Renascer", na TV Globo, o público vem usando as redes sociais para comparar, lado a lado, cenas da versão original da novela com sequências da nova versão do folhetim, atualmente no ar na faixa das 21h. A passagem mais reproduzida, até agora, é a que José Inocêncio aparece sendo despelado, enquanto está pendurado de cabeça para baixo, preso a uma corda sobre o galho de uma árvore.





Cena em que personagem principal de 'Renascer' tem o corpo despelado: na versão original, de 1993; e no remake, de 2024 — Foto: Reprodução/Globoplay

Na primeira versão da trama criada por Benedito Ruy Barbosa — e que agora é atualizada por Bruno Luperi, seu neto —, a sequência dramática foi mais sangrenta. "Essa cena na versão de 1993 é mais impactante, mas a atual não fica devendo não, igualmente bem feita", elogiou um espectador, por meio do X (antigo Twitter). "As comparações de cenas já começaram, e é assim que iremos assistir à novela", brincou outra internauta, também por meio do microblog.

A seguir, veja a comparação entre as mesmas cenas, lado a lado:





comparação de cenas: rachid encontra zé inocêncio esfolado#renascer 1993/2024pic.twitter.com/357Z0USSbi — acervinho (@acervonovelas) January 23, 2024

