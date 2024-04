A- A+

NOVELA ''Renascer'': quem fica com as terras de José Venâncio? Eliana fará de tudo para conquistar o ex-sogro e ficar com a fortuna de José Venâncio

Após a morte de Venâncio (Rodrigo Simas), Eliana (Sophie Charlotte) conquista a confiança do sogro ao relatar que Buba (Gabriela Medeiros) não está grávida. Como consequência dessa aproximação, a socialite firma um acordo com José Inocêncio (Marcos Palmeira) para herdar as fazendas do filho do rei do cacau. Inocêncio expressa sua determinação em investigar as alegações de Eliana sobre a suposta gravidez de Buba.

José Inocêncio e Eliana discutem seus próximos passos em relação às questões burocráticas decorrentes da morte de Venâncio. No entanto, Eliana, sem rodeios, questiona o ex-sogro sobre os planos para a propriedade e outras heranças deixadas por Venâncio. Eliana se propõe a retornar à fazenda para ter todas as terras de seu antigo marido sob seus olhos.

“O que você tem em mente?”, questiona Inocêncio.

“Até em nome de reconstruirmos alguma diplomacia, eu pensei em voltar pra cá. Pra estar mais perto das roças dele. Isso é... se o senhor não se incomodar”, fala Eliana.

O coronel aceita sem objeções e se desculpa por ter recebido Eliana com rispidez. Ele expressa sua determinação em viajar ao Rio de Janeiro para confrontar pessoalmente Buba, a fim de esclarecer toda a verdade sobre a gravidez falsa.

Além disso, José Inocêncio promete que, se toda a história contada por Eliana for verdadeira, entregará a ela as roças de José Venâncio, sem recorrer à briga judicial. Mas não para por aí.

Sob a orientação de José Augusto (Renan Monteiro), Buba chega rapidamente acompanhada pelo cunhado e Teca (Lívia Silva), afirmando que o bebê que Teca espera é, na verdade, filho de Venâncio. A notícia deixa Eliana extremamente irritada, levando-a a xingar Teca. Em meio a isso, José Inocêncio descobre o caso entre a ex-nora e Damião (Xamã) e a expulsa da fazenda.

Após ser deixada por João Pedro (Juan Paiva) no meio da estrada, sem rumo, Eliana é acolhida por Sandra (Giullia Buscacio) na casa de Jacutinga (Juliana Paes), onde ela declara sua determinação em não desistir da herança de Venâncio.

