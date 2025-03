A- A+

BBB 25 Renata aposta em Sincerão tenso após a formação do Paredão do BBB 25; entenda A sister conversou com a sua dupla para reavaliar estratégias na última formação da berlinda

Na manhã desta segunda-feira, 17, Renata e Eva aproveitaram a área externa do BBB 25 para discutir a dinâmica do jogo e reavaliar suas estratégias na última formação de Paredão. As sisters explicaram os motivos que as levaram a evitar o voto em Aline e a optar por alvos considerados menos evidentes na disputa.

Durante a conversa, Renata lembrou da confusão na madrugada e reforçou que a decisão foi calculada para evitar o fortalecimento de Aline dentro do jogo, caso ela voltasse de um Paredão. A estratégia do grupo foi direcionada a participantes que ainda não haviam sido testados na berlinda, fugindo do padrão de votos da casa.

Renata sobre os conflitos de ontem: "Eu mantive a minha calma e a minha paciência durante todo esse período de conflitos com a Aline (...) Ontem ela conseguiu com que eu me exaltasse mais do que ela" #BBB25 pic.twitter.com/YVJdrE49KG — Dantas (@Dantinhas) March 17, 2025

"Eu falei que eles ficaram nos questionando, sendo que eles fizeram a mesma coisa. Votaram em pessoas que eles não têm um embate direto e ficaram nos questionando por ter feito isso, por não ter escolhido a Aline", disse a dançarina a Eva.

Renata ainda reforçou que a escolha em não indicar Aline foi influenciada pela possibilidade da baiana voltar forte do Paredão e apostou em um Sincerão polêmico na noite desta segunda-feira, 17. "Hoje o Sincerão vai ser daquele jeito, vão bombardear a gente de todo jeito."

