BBB 23 Renata Lo Prete brinca com Tadeu Schmidt após Jogo da Discórdia do BBB 23: "Força" Horários do Jornal da Globo foram motivos de piada na temporada passada do reality

Apresentadora do Jornal da Globo, Renata Lo Prete brincou com Tadeu Schmidt, do Big Brother Brasil, por causa da longa duração do Jogo da Discórdia, que começou na noite de segunda-feira (23) e só acabou na madrugada desta terça-feira (24).

"Força, @tadeuschmidt", escreveu a jornalista no Twitter, ao citar uma mensagem de um seguidor que falava sobre o reality: "O Jornal da Globo acabou e nada de terminar o Jogo da Discórdia! A vingança da @renataloprete em cima do @tadeuschmidt".

Na TV Globo, a dinâmica foi encerrada à meia-noite em ponto, mas seguiu até 2h06, tendo quase três horas de duração. O Jornal da Globo acabou por volta de 1h30, perto do momento que Tadeu publicou no Twitter: "Sigo aqui! Preparado pra ir até a hora que for!".

O Jogo da Discórdia terá, nesta edição do BBB, apenas o seu início mostrado na TV aberta, com o final exibido no canal por assinatura Multishow e no serviço de streaming Globoplay. Na sequência da grade, o Tela Quente mostrará apenas filmes curtos - títulos produzidos por afiliadas da Globo foram escalados para a sessão, como o baiano Beleza da Noite, transmitido na noite de segunda-feira.

Na temporada passada do BBB, o horário flutuante do Jornal da Globo foi motivo de piada nas redes sociais com Lo Prete, que também recebia mensagens de solidariedade. Diversas vezes, por causa das dinâmicas do reality show, o telejornal começava muito além do programado.

O atraso na programação foi motivo de queixa até na produção do Conversa com Bial. Uma entrevista com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, negociada por quase quatro anos, só foi entrar no ar por volta das 3h em dia de Jogo da Discórdia no BBB. A queixa contra o chefão do reality, Boninho, fez o programa de Pedro Bial ficar fora do ar por duas segundas-feiras.

Este ano, então, para evitar problemas na programação, a Globo resolveu mudar o expediente das segundas-feiras.

