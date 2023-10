A- A+

Música Renata Rosa mostra repertório de novo disco na live "Chã dos Passos", nesta quarta (18) Repertório do novo álbum da cantora será apresentado em show virtual com transmissão no YouTube às 20h30

A cantora, compositora e multi-instrumentista Renata Rosa mostra repertório do seu novo disco em live que será transmitida nesta quarta-feira (18/10), às 20h30, no seu canal no YouTube. No show virtual “Chã dos Passos”, a cantora apresenta músicas inéditas que estão no álbum de mesmo nome, o quarto disco de sua carreira, cujo show de lançamento no Recife está previsto para o início de 2024.

Em “Chã dos Passos”, Renata Rosa canta um lugar poético, de festa e encantamento - e também das relações humanas - com forte influência da música e da poesia contemporânea e tradicional da Zona da Mata de Pernambuco e de Alagoas. O repertório da live apresenta oito canções, além de cantos à capela, revelando ampla criatividade musical e poética, em um mergulho nos temas da terra, do tempo e da busca pela poesia.

Na língua portuguesa, Chã se refere a um terreno batido, alto e plano, onde moradias eram construídas e povos se assentavam. Na Mata Norte de Pernambuco, Chã designa locais de aldeamento, em que encontros, festas, noites de cantoria e brincadeiras acontecem. Chã também foi onde Renata Rosa teve experiências poéticas profundas, nas noites cantando ao lado de Biu Roque, seu padrinho nestas terras; tocando rabeca com seu mestre e parceiro Luiz Paixão; e improvisando ao lado do mestre Zé Duda, na Chã de Camará. “São artistas de altíssima qualidade, que vêm de um ambiente extremamente criativo e inovador, onde a música não é separada do dia-a-dia” conta ela.

Na gramática musical das canções, estão presentes violas, rabecas, processamentos sonoros, baixo, percussões e polifonias vocais que acompanham a voz de Renata Rosa. Entre as novas canções está “Chã dos Passos”, composição da artista que dá nome à live e ao disco; e “Amarela”, canção composta em parceria com Guryva Portela e Nilton Jr, livremente inspirada em um poema de Antônio Bispo dos Santos - Nego Bispo - do livro “A terra dá, a terra quer”, encampando os versos - “seguindo a dança dos passos, fazendo dos passos, trupé”.

Já em “Mestre de Coco”, de autoria de Nilton Júnior, a artista entoa uma polifonia complexa de vozes ao lado de Cema Suíra, Eberú Suíra e Iara Suíra, cantores do povo Kariri-Xocó, de Alagoas. “Para mim, o canto indígena é tão universal quanto a música mainstream. O que faz uma arte ser definida como regional ou não?”, questiona ela. A canção, inclusive, será lançada como single no final de outubro, nas plataformas digitais, abrindo caminho para o show de lançamento do disco “Chã dos Passos” no Recife, no início de 2024.

Com direção de Guilherme Bota, a live mostra registros inéditos de Renata cantando com os artistas Kariri-Xocó Cema, Iara e Eberú, em Arapiraca/AL, e também cantando e tocando rabeca no estúdio Carranca, no Recife/PE, junto aos músicos Hugo Linns (violas), Rodrigo Samico (baixo), Helder Santos Amedo (percussões) e Adriana Millet (vocais e percussões). O projeto conta com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

SERVIÇO:

Estreia da live “Chã dos Passos”, com Renata Rosa

Quarta-feira, 18 de outubro de 2023, às 20h30

No canal da artista no YouTube

Acesso gratuito

Instagram da artista

FICHA TÉCNICA:

Direção musical e artística: Renata Rosa

Direção audiovisual: Guilherme Bota

Arranjos: Rodrigo Caçapa, Hugo Linns e Renata Rosa

Músicos: Renata Rosa (voz e rabecas); Hugo Linns (violas); Rodrigo Samico (baixo); Helder Santos Amedo (percussões); e Adriana Millet (vocais e percussões)

Convidados especiais: Cema Suíra, Iara Suíra e Eberú Suíra (cantoras e cantor do povo Kariri-Xocó)

Câmeras: Guilherme Bota, Ashlley Melo e Pedro Andrade

Técnica de luz: Luciana Raposo

Som: Estúdio Carranca / Vinícius Aquino

Fotos: Ashlley Melo

Assessoria de Comunicação: 1000Tons Comunicação

Produção: Luciana Barbosa e Elisângela Nascimento

