Renata Sorrah e Caio Blat abrem o jogo sobre bissexualidade; confira o que disseram

Após assistirem ao espetáculo "Manifesto Transpofágico", protagonizado pela atriz trans e ativista Renata Carvalho no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (8), a atriz Renata Sorrah e o ator Caio Blat conversaram com a protagonista, que desceu do palco nua para "normalizar o corpo trans", e fizeram revelações sobre suas orientações sexuais.



De acordo com o Portal Extra, quando Renata Carvalho perguntou se havia alguuem bissexual na plateia, Renata Sorrah, sentada na segunda fila do teatro, levantou o braço, assim como a atriz Débora Lamm, também presente na sessão.

Acompanhado da mulher Luisa Arraes, Caio Blat se manifestou quando a atriz questionou quem dos presentes já havia se envolvido com uma mulher transexual. O ator acabou revelando ter vivido um romance com uma trans. Renata, então, quis saber como tinha sido a reação das pessoas próximas. Caio foi direto, arrancando aplausos: "Tiveram inveja de mim".

"Manifesto Transpofágico" está em cartaz no Teatro Firjan SESI Centro até o dia 30 de maio, sempre às segundas e terças-feiras.

