Renata Sorrah faz homenagem a Francisco Cuoco: "Minha primeira paixão em novelas"

Renata Sorrah relembrou sua relação com Francisco Cuoco, que morreu na última quinta-feira, aos 91 anos, em São Paulo. A atriz postou um stories no Instagram com uma imagem da novela "Assim na terra como céu", de Dias Gomes, em que ela e o ator foram par romântico.



Na trama exibida pela TV Globo em 1970 no horário das 22h, Cuoco era o padre Vitor, que largava a batida ao se apaixonar por Nívea, personagem de Renata Sorrah.

"Minha primeira paixão nas novelas", escreveu ela.

No feed, postou diversas imagens da novela com a legenda: "Nós dois começamos juntos na novela 'Assim na Terra como no Céu', meu primeiro par romântico. Depois trabalhamos juntos outras vezes. Um ator gigante com coração lindíssimo! Cuoco querido".





Logo na sequência também postou uma imagem de "O Cafona", novela de Bráulio Pedroso exibida em 1971 no mesmo horário das 22h. Na história, ele é um novo rico Gigi, dono de supermercados, que planeja casar com uma moça da alta sociedade. Malu, interpretada por Renata, se torna uma das possibilidades de ascensão dele.

