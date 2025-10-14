A- A+

Renata Vanzetto é criticada após menosprezar Masterchef Brasil em evento da Globo

A chef Renata Vanzetto, uma das juradas do programa Chef de Alto Nível, da TV Globo, foi alvo de críticas após alfinetar o MasterChef Brasil, o concorrente da Band, no Upfront Globo 2026, evento que anunciou a programação da emissora carioca no ano que vem, na noite desta segunda (13).

Durante o evento, transmitido ao vivo, Renata Vanzetto menosprezou o programa da Band, ao comparar as audiências das duas atrações: “Para vocês terem noção da proporção: um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas”, disse.

A fala de Vanzetto rendeu uma enxurrada de críticas, seja de internautas, como de ex-participantes do reality da Band e até mesmo comentário do chef Erick Jacquin, um dos jurados do MasterChef Brasil.

Houve quem fosse até o perfil da chef para rebater sua fala. “Como você é baixa, recolha-se a sua insignificância e respeita a história e os profissionais do Masterchef”, disse uma pessoa.

Outra, postou: “Passando pra dizer que você pode ser até uma profissional da culinária. Mas profissional com respeito e elegância você jamais será. Não sei se dá tempo de aprender o básico mas, fica a dica querida. Não precisa desmerecer, pra ter relevância. A soberba procede a queda. E tem mais... sou só uma na multidão e não terás minha audiência”.

Uma das participante da edição deste ano do MasterChef Brasil, Leonora Borges, postou, em uma página no Instagram: “Da vontade né, globe? Maior talent show de gastronomia do mundo só tem 1", escreveu.

“Ninguém chuta cachorro morto, se fossem tão bons nem citariam a concorrência”, disse Cesar Yukio, vencedor da primeira temporada do MasterChef Confeitaria.

Em entrevista à Folha de São Paulo, Erick Jacquin, jurado do MasterChef, ponderou: "O MasterChef hoje é o programa de gastronomia mais conhecido do Brasil. É natural que a Globo cite o MasterChef como principal referência."



