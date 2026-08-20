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TELEVISÃO Renata Vasconcellos e César Tralli passam pelo Recife com projeto do Jornal Nacional Com o gancho nas eleições, telejornal visita a capital pernambucana para promover conversas sobre temas importantes para o país

O Jornal Nacional, da TV Globo, prepara uma série especial voltada para as eleições. Os âncoras Renata Vasconcellos e César Tralli deixam o estúdio do telejornal para percorrer diferentes regiões do país com o projeto "JN nas Ruas – Brasil que ensina".

Em seis episódios, os apresentadores viajam pelo Brasil para ouvir a população. “O compromisso é ouvir atentamente o que os brasileiros têm a dizer sobre a vida que levam, suas aspirações para si, suas famílias, suas comunidades e seu país", diz Cristiana Sousa Cruz, editora-chefe do Jornal Nacional.

Ainda segundo a editora-chefe, o percusso serpa Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife, Pirenópolis (GO), São Paulo e Rio Amazonas. A gravação será com rodas de conversa com eleitores e especialistas, promovendo um diálogo sobre temas fundamentais.

“Debatemos sobre segurança pública, educação, saúde, transporte, habitação, emprego e inovação. E mais do que isso: conhecendo as experiências de brasileiros que vivenciam todas essas questões no dia a dia e têm muito a ensinar. Essa troca foi intensa, rica e emocionante”, conta Renata.

“Viajar o país para conversar olho no olho com o povo brasileiro foi uma experiência incrível e inesquecível. Tivemos contato com brasileiros e brasileiras de todas as idades, das mais variadas crenças, ideologias, pensamentos, profissões e perfis”, destaca Tralli.

No quarto episódio, no Recife, os jornalistas conversam com eleitores sobre empreendedorismo, educação financeira e gastos públicos.



A série também apresenta reportagens especiais dos jornalistas Pedro Bassan e Graziela Azevedo, que contam histórias inspiradoras de brasileiros que transformaram suas próprias vidas e impactaram positivamente suas comunidades.

A série "JN nas Ruas – Brasil que ensina" estreou na última segunda-feira, dia 17, e vai até sábado, dia 22 de agosto, no ‘Jornal Nacional’.

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