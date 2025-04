A- A+

BBB 25 Renata Saldanha vence o BBB 25, com 51,90% dos votos; pernambucano Guilherme ficou em segundo lugar João Pedro conquistou a terceira colocação no reality, que chegou ao fim nesta terça-feira (22)

Renata Saldanha é a campeã do BBB 25. Confirmando o favoritismo alcançado na reta final do programa, a bailarina cearense conquistou 51,90% dos votos nesta terça-feira (22), garantindo o prêmio de R$ 2.720.000 na sua conta.

Com 43,38 % dos votos, o segundo lugar ficou com o pernambucano Guilherme Vilar, que leva para casa R$ 150 mil. Já João Pedro, o terceiro colocado, embolsa o valor de R$ 50 mil. O salva-vidas de rodeio recebeu 4,72 % dos votos.

Em seu discurso, o apresentador Tadeu Schmidt relembrou a trajetória de cada um dos finalistas no reality. “A bailarina vai dançar a para sempre na memória do público. Seus passos entraram para a história”, afirmou, antes de declarar a vitória de Renata.

Como ocorreu nas últimas edições, o anúncio do vencedor foi feito no gramado da casa. A celebração contou com shows, convidados e homenagens aos finalistas, que assistiram a tudo de dentro da casa, com a presença de familiares na plateia.

Os 21 eliminados do programa também marcaram presença na festa, que contou com apresentações de ex-participantes do reality, como Juliette, Fiuk, Wanessa Camargo, Gabi Martins e Naiara Azevedo, além de Paulo Ricardo, intérprete da clássica música de abertura da produção.

Quem é Renata?

A vencedora do BBB 25 tem 33 anos e mora em Fortaleza, no Ceará. Renata entrou no reality ao lado de Eva, amiga de infância que conheceu em um projeto social de dança do qual faziam parte.

Logo na estreia do programa, em janeiro, a dupla garantiu a imunidade, vencendo a primeira prova de resistência desta edição. A proximidade fez as duas serem chamadas de “As Renatas” pelos demais participantes do programa, rótulo que ambas rejeitaram, por considerarem que apagava a individualidade de cada uma.

Mesmo após a saída de Eva no 11º Paredão, Renata se manteve firme na competição. Durante sua participação no Big Brother, ela obteve uma liderança, esteve em seis paredões, conquistou uma prova do anjo e recebeu o castigo do monstro uma vez.

A torcida da cearense conseguiu mobilizar votos como nenhuma outra desta edição. Esse engajamento a fez ser escolhida para viver a dinâmica da “Vitrine do Seu Fifi”, recebendo informações do público - nem sempre verdadeiras. Ao voltar para o jogo, ela optou por revelar alguns dos recados e ocultar outros, de acordo com sua estratégia.

O principal embate vivido por Renata no programa foi contra Aline. A tensão causada por questões de convivência na casa aumentou após a vitrine. “A surucucu voltou", gritou a bailarina ao retornar para a casa, uma indireta para a rival, que a teria chamado assim.

Além das discussões, Renata também viveu um romance dentro do BBB 25. Já na reta final do programa, ela trocou beijos e carinhos com Maike, que recebeu advertências da produção por agarrar o cabelo da companheira durante uma confraternização na madrugada.



