Renata, Vinícius e Vitória Strada formam o 16º Paredão do BBB 25; veja quem votou em quem

A- A+

Na noite desta sexta-feira (11), a casa mais vigiada do Brasil votou para a formação do 16º Paredão do BBB 25, dando sequência ao Modo Turbo na reta final do programa. Renata, Vinícius e Vitória Strada foram os indicados e disputam a eliminação no próximo domingo (13).

O Anjo da semana, Vinícius, venceu a prova na tarde desta sexta (11) e imunizou Joselma. No exercício do seu segundo reinado no BBB 25, o Líder João Pedro indiciou a atriz Vitória ao Paredão, enquanto o baiano foi o mais votado pela casa.

Os dois participantes se juntaram a Renata, que estava na berlinda como consequência da prova de liderança da última quinta-feira (10). A bailarina, que foi indicada em uma dinâmica de votação entre ela, Delma, Vitória e Diego, também recebeu o Castigo do Monstro da semana.

No confessionário, Diego Hypolito, Guilherme, Renata e Vitória Strada votaram em Vinícius, que votou junto com Delma no ex-atleta olímpico. Este o segundo Paredão seguido de Renata e Vinícius, enquanto Vitória tinha conseguido escapar da última berlinda.

Veja também