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Celebridades Renato Aragão anuncia morte da irmã, Maria Ivete, com homenagem nas redes sociais Renato não revelou a causa da morte, idade ou detalhes sobre velório e enterro, mas prestou tributo à sua irmã, postando fotos ao seu lado, nos stories

O humorista Renato Aragão, 91 anos, usou as redes sociais para anunciar a morte de sua irmã, Maria Ivete Aragão, em um post no Instagram, neste domingo (21).



Renato não revelou a causa da morte, idade ou detalhes sobre velório e enterro, mas prestou homenagens à sua irmã, postando fotos ao seu lado, nos stories.

"Hoje o céu recebe a mais alegre e animada das pessoas: minha irmã. Ivete parte desse plano, mas nunca deixará nossos corações. Sua alegria fará muita falta, mas deixa uma marca imensa em cada um de nós. Te amo, irmã. Vá com Deus", escreveu o ator em uma das postagens.

Homenagem

Renato Aragão publicou fotos em que aparece abraçando e sorrindo com a irmã. "Te amo, irmã. Descanse em paz", escreveu o intérprete do personagem Didi, em "Os Trapalhões".

Em outra fotografia, os dois aparecem posando e sorrindo para a câmera, com o comediante se debruçando sobre os ombros da irmã. "Minha irmã tão amada, você viverá para sempre em nossos corações. Te amo", declarou o artista.

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