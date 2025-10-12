A- A+

homenagem Renato Aragão recebe título de embaixador do Cristo Redentor em cerimônia pelos 94 anos do monumento Celebrado no Dia de Nossa Senhora Aparecida, aniversário do Cristo também tem ações para o Dia das Crianças

O ator Renato Aragão recebeu o título de Embaixador do Cristo Redentor para a Cultura e o Turismo em cerimônia pelos 94 anos do monumento, celebrados neste domingo (12). Ao lado da filha, Livian Aragão, o comediante se emocionou com a homenagem, concedida durante Missa de Ação de Graças no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, em que o ator corou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, celebrada hoje.

O ator chegou às 6h55 no Cristo Redentor e foi direto para a capelinha que fica dentro da estátua. Dentro da capela, o ator que deu vida ao eterno Didi sentou em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida e ficou cerca de 10 minutos olhando para a santa.



Enquanto estava sentado, uma das coordenadoras da capela brincou com o ator, dizendo: “não vai chorar igual ao ano passado não, hein”, arrancando uma risada dele.

Renato contou que estar novamente no cristo é motivo de muita felicidade.

— Toda vez que venho aqui me lembro daquela historia que já fui lá em cima e ele me abraçou — falou, apontando para a estátua do Cristo. — Fiquei muito feliz com o abraço que ele me deu. Pretendo vir mais vezes. É motivo de muita, muita alegria mesmo estar aqui — completou Renato.

Livian Aragão, que acompanhou o pai no evento, contou que ele sempre se emociona quando visita o monumento.

— Estamos muito felizes de estar participando deste momento especial. São muitos anos agradecendo ao Cristo, é uma honra para mim estar ao lado do meu pai hoje. Não tem ninguém melhor do que ele para ser o embaixador.

