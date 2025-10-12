Renato Aragão recebe título de embaixador do Cristo Redentor em cerimônia pelos 94 anos do monumento
Celebrado no Dia de Nossa Senhora Aparecida, aniversário do Cristo também tem ações para o Dia das Crianças
O ator Renato Aragão recebeu o título de Embaixador do Cristo Redentor para a Cultura e o Turismo em cerimônia pelos 94 anos do monumento, celebrados neste domingo (12). Ao lado da filha, Livian Aragão, o comediante se emocionou com a homenagem, concedida durante Missa de Ação de Graças no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, em que o ator corou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, celebrada hoje.
O ator chegou às 6h55 no Cristo Redentor e foi direto para a capelinha que fica dentro da estátua. Dentro da capela, o ator que deu vida ao eterno Didi sentou em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida e ficou cerca de 10 minutos olhando para a santa.
Enquanto estava sentado, uma das coordenadoras da capela brincou com o ator, dizendo: “não vai chorar igual ao ano passado não, hein”, arrancando uma risada dele.
Renato contou que estar novamente no cristo é motivo de muita felicidade.
— Toda vez que venho aqui me lembro daquela historia que já fui lá em cima e ele me abraçou — falou, apontando para a estátua do Cristo. — Fiquei muito feliz com o abraço que ele me deu. Pretendo vir mais vezes. É motivo de muita, muita alegria mesmo estar aqui — completou Renato.
Livian Aragão, que acompanhou o pai no evento, contou que ele sempre se emociona quando visita o monumento.
— Estamos muito felizes de estar participando deste momento especial. São muitos anos agradecendo ao Cristo, é uma honra para mim estar ao lado do meu pai hoje. Não tem ninguém melhor do que ele para ser o embaixador.