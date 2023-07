Renato e Seus Blue Caps faz duas noites de shows no Recife

A- A+

"Menina Linda", "Meu Bem Não Me Quer" e "Não Te Esquecerei" são alguns dos clássicos que serão entoados pelo grupo Renato e Seus Blue Caps, em duas noites de shows no Recife, no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana.





Com abertura por conta da vanda Anos Dourados, o grupo - oriundo do Rio de Janeiro, no final da década de 1950, retorna ao palco da casa nesta sexta-feira (14) e sábado (15), com couvert artístico de R$ 130.



Serviço

Show de Renato e Seus Blue Caps



Quando: Sexta-feira (14) e sábado (15), a partir das 21h

Onde: Manhattan Café Theatro

Ingressos (couvert artístico) R$ 130



Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Informações e reservas: (81) 3325-3372 // (81) 9 8888-4818 (WhatsApp)

