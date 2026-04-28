Renato e Seus Blue Caps é uma das atrações de festival que celebra a Jovem Guarda no Recife
Almir Bezerra, Os Pholhas e espetáculo ABBA Live também integram programação do festival que acontece no próximo dia 16 de maio
Os (bons) tempo da Jovem Guarda vão ser revividos no próximo dia 16 de maio, no Clube Internacional do Recife, junto a nomes que marcaram um dos movimentos culturais mais pulsantes da música brasileira.
No palco, Renato e Seus Blue Caps, Pholhas, Almir Bezerra e o espetáculo "ABBA Live" - com performance de "Dancing Queen" e "Mamma Mia", entre outros - revisitam clássicos como "Menina Linda", "Forever" e "Princesa" em meio a outros tantos hits atemporais.
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Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 130, no site Bilheteria Digital,
SERVIÇO
Festival 60 Anos da Jovem Guarda, com Renato e Seus Blue Caps, Pholhas, Almir Bezerra e ABBA Live
Quando: Sábado, 16 de maio, a partir das 19h
Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena
Ingressos a partir de R$ 130 no site Bilheteria Digital
Informações: (81) 3071-6650