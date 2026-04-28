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FESTIVAL JOVEM GUARDA

Renato e Seus Blue Caps é uma das atrações de festival que celebra a Jovem Guarda no Recife

Almir Bezerra, Os Pholhas e espetáculo ABBA Live também integram programação do festival que acontece no próximo dia 16 de maio

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Renato e Seus Blue Caps integram programação de festival que celebra a Jovem Guarda no RecifeRenato e Seus Blue Caps integram programação de festival que celebra a Jovem Guarda no Recife - Foto: Reprodução/Instagram

Os (bons) tempo da Jovem Guarda vão ser revividos no próximo dia 16 de maio, no Clube Internacional do Recife, junto a nomes que marcaram um dos movimentos culturais mais pulsantes da música brasileira.

No palco, Renato e Seus Blue Caps, Pholhas, Almir Bezerra e o espetáculo "ABBA Live" - com performance de "Dancing Queen" e "Mamma Mia", entre outros - revisitam clássicos como "Menina Linda", "Forever" e "Princesa" em meio a outros tantos hits atemporais.

 

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Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 130, no site Bilheteria Digital

SERVIÇO
Festival 60 Anos da Jovem Guarda, com Renato e Seus Blue Caps, Pholhas, Almir Bezerra e ABBA Live
Quando: Sábado, 16 de maio, a partir das 19h
Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena
Ingressos a partir de R$ 130 no site Bilheteria Digital
Informações: (81) 3071-6650

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