saúde Renato Machado recebe alta hospitalar Machado agradeceu a todas as pessoas que o enviaram mensagens e "votos de melhora"

O jornalista Renato Machado, de 81 anos, conhecido por seu trabalho na Globo, emissora que deixou em 2021, comunicou que já recebeu alta do hospital no Rio de Janeiro onde estava internado há cerca de uma semana para fazer exames.

Em vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira, 29, ele disse: "Olá, amigos. É bom reencontrar vocês. Eu estive uma semana no estaleiro para ajeitar algumas partes mecânicas. Foi uma determinação dos médicos e a boa notícia é que está tudo bem".

"A volta pra casa é sempre um momento de 'relax'. Você está alguma coisa fazendo no hospital, vai fazer uma radiografa e ressonância... Tem toda essa movimentação. Daí no momento em que você chega em casa, você relaxa totalmente. Voltar para a rotina de casa é sempre bom", continuou.

Em seguida, Machado agradeceu a todas as pessoas que o enviaram mensagens e "votos de melhora". "Queria agradecer e dizer que tudo foi bem", esclareceu. Desde 2009, quando passou por uma cirurgia de pontes de safena, o jornalista tem o costume de fazer exames cardíacos periódicos para verificar sua saúde.

Machado trabalhou por 40 anos na Globo. Foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, correspondente em Londres, colunista e repórter especial. Encerrou o contrato com a emissora em 2021. Ele estreou o documentário Uma Semana na Provence, no Canal Sabor & Arte, na última quinta-feira, 21.

