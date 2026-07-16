Antes de ser jornalista, Renato Machado também foi ator; relembre
Ex-apresentador do 'Bom dia Brasil' fez peças teatrais e novelas nos anos 1960
Jornalista desde 1969, quando ingressou no Jornal do Brasil, Renato Machado, que morreu nesta quinta-feira aos 83 anos, também se dedicou às artes. O ex-apresentador do Bom dia Brasil foi dublador e ator, chegando a integrar o Teatro Oficina, em São Paulo. Ele atuou em montagens como "A tempestade", de Shakespeare, e Antígona, além de aparecer em várias produções televisivas.
Pouco depois da inauguração da TV Globo, ele fez participações em "Rosinha do sobrado" (conhecida como a primeira "novela das 7" da emissora, com apenas 50 capítulos) e "A moreninha", ambas exibidas em 1965. Na Excelsior, esteve no elenco de "Sangue do meu sangue", de 1969. Por causa do tamanho dos papéis, não há registros dele em cena.
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"O Renato me impressionava muito pela inteligência, era articuladíssimo, culto, informado, bacana, gente boa", disse a colega de cena Regina Duarte, numa entrevista ao "Programa do Jô", em 2012, quando a carreira artística do jornalista foi mencionada.
A carreira
Ao longo de mais de quatro décadas no jornalismo da TV Globo, Renato Machado ocupou alguns dos postos mais importantes da área na emissora. Além de comandar o Bom Dia Brasil, apresentou o Jornal da Globo e o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou tanto como correspondente internacional em Londres quanto como repórter especial. Participou de importantes coberturas internacionais, como a Guerra das Malvinas e o acidente na usina nuclear de Chernobil.
"Para ser telejornalista é necessário um acúmulo de conhecimento", disse ele, numa entrevista ao site do Memória Globo. "É saber curiosidades sobre grua, tráfego de câmera, enquadramento, cores, texto, edição. É uma troca. Um universo de aprendizado que, a cada dia, você vê que você erra".
Além do jornalismo, outra paixão era os vinhos, assunto que foi tema de reportagens, documentários e projetos pessoais. Nos últimos anos, também lançou um curso on-line sobre vinhos franceses. Em entrevista ao Estadão, contou que o interesse pela bebida começou na década de 1970, após ganhar o guia Hugh Johnson’s Pocket Wine Book, obra da qual chegou a escrever o prefácio da edição brasileira de 2008.
"O que me arrebatou, em um primeiro momento, foi a redação dos verbetes. Assim como diz um personagem de Eça de Queiroz, meu escritor preferido, eu sou um apaixonado pela bela frase. E por vinhos", disse.